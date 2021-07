Daniela Nicolás respalda a Coté López tras cuestionamientos por sus libros: “¡Ojalá a los 40 tengas 6 libros!”

Con un positivo mensaje, Coté López le hizo frente a los cuestionamientos en torno a las ganancias y ventas de su trilogía de libros “Tú tampoco eras para mí”. La modelo compartió una honesta publicación en redes sociales, agradeciendo los comentarios negativos y realizando una ambiciosa proyección, la que incluso fue destacada por Daniela Nicolás.

“Yo amo no ganarle a nadie porque solo intento ganarme a mí misma. Mis papás siempre me dijeron ‘el caballo ganador es el que no mira hacia el lado’… y aquí está su potra. También leí otros mensajes hermooooosos. Infinitas graciaaaas, es demasiado bello leer que otra mujer te diga que lo estás haciendo bien“, dijo en un comienzo la esposa del Mago Jiménez.

Luego advirtió que “nadie es profeta en su tierra”. “Solo les digo una cosa: Hoy tengo 32 años. Acuérdense de mí ahora (…) A los 40 habré escrito 5 libros y se leerán en otros países. Decretooo”, cerró.

Daniela Nicolás a Coté López: “¡Ojalá a los 40 tengas 6 libros!”

La publicación de la modelo generó una serie de reacciones en la plataforma. Una de ellas vino de parte de Daniela Nicolás, quien le expresó su apoyo con un enérgico mensaje. “¡Coté! Cuando te conocí la primera vez y me acerqué a decirte que era tu fan y nos reímos, era por esto mismo. Eres una mina seca, que hace lo que quiere. Una mujer demasiado potente que le saca partido a las posibilidades que se le dan, además de creativa, ingeniosa y buena onda”, dijo.

“¡Yo estoy feliz de que te esté yendo increíble! Y ojalá a los 40 tengas 6 libros mejor! Una línea completa de maquillaje que se venda en Sephora por el mundo, ¡y tú ropa la esté usando Jennifer López!“, agregó, refiriéndose a las palabras de López.

Tras el extenso mensaje, Coté López le contestó en el mismo tono. “Tan linda Dani. Mereces el cielo y las estrellas, y todo lo que me deseas, te lo deseo duplicado”, puso.