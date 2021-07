Ejecutivo de HBO Max le saca la foto a los chilenos tras arribo al país: “Están interesados en nuestro catálogo icónico”

Este martes llegó a la región un nuevo servicio de streaming: HBO Max. Y con esta nueva plataforma, los hogares de Latinoamérica suman muchísimo más contenido disponible de entretención. No en vano, HBO Max reúne material de HBO, Max Originals, Warner Bros, DC y Cartoon Network. Y si hoy ya hay 9.000 horas de programación, esperan contar con 15.000 horas cuando termine el año.

Gabriel Andriollo, Head of Publicity and Activations for Latin America at HBO Max conversó con Publimetro sobre el arribo al país de la recién estrenada plataforma de streaming. Si bien por el momento no puede dar cifras, Andriollo comentó sobre cómo ha sido el proceso.

“Con nuestros partners (cableoperadores que, por ejemplo, ofrecen el servicio) y la promoción de 50% para siempre con la suscripción durante el primer mes estamos viendo una gran aceptación”, cuenta vía Zoom desde Miami. Y agrega: “A nivel de contenido, los chilenos, como otros en Latinoamérica, están muy interesados en nuestro catálogo icónico como ‘Friends’, el mundo de DC o “Harry Potter’.

Pero la plataforma va más allá de los clásicos. “Tenemos mucho contenido nuevo que en las próximas semanas y meses vamos a ver mucho contenido nuevo. Estamos estrenando ‘Gossip Girl’ esta semana, también está ‘The white lotus’ o series que en Latinoamérica no se vieron antes, como ‘The Flight Attendant’.

Contenido local en HBO Max

Pero quizás la mayor apuesta sea con respecto al material que se está preparando en Latinoamérica. “A nivel regional anunciamos este plan de tener más de 100 producciones en 24 meses. Para nosotros es una forma de llegar al consumidor local. Es una forma de conectar con las historias de ellos, con las voces conocidas y no conocidas. Para nosotros también es importante darles un espacio”, dice. “Tenemos un plan de producción local importante y Chile no va a ser la excepción”, agrega y recuerda el caso de la exitosa “Prófugos” en HBO.

Este plan también se extiende al público infantil, pues, dice Andriollo, la propuesta de HBO Max es para toda la familia. Eso incluye, por ejemplo, un reality para niños desarrollado en Brasil y proyectos de animación que se harán en la región. “Para nosotros Chile es un mercado muy importante a nivel de consumo, producción y más”, asegura.

Cine en casa

Una de las novedades de la plataforma es que, en algunos casos, prácticamente destrozaron las ventanas de exhibición. “Vamos a tener la nueva modalidad de Cine en Casa. Esto significa que las películas de Warner Bros van a llegar a la plataforma 35 días después de su debut en el cine local”, dice Andriollo. Esto se cumplirá sin importar que en casos como el de Chile y Perú las salas están cerradas.

“In the Heights “es la primera película que llega de este modo en julio. “Vamos a tener un montón de películas con esa misma modalidad en lo que resta del año”, asegura y adelante que la película que sigue este modelo es “Space Jam”.

Esto cambia enormemente las ventanas de exhibición, pues los seguidores de Warner Bros no tendrán que esperar a que cada producción haya pasado estrenos en líneas aéreas, pay per view o cable. No sólo eso: no va a haber un pago extra ni una diferencia en el catálogo en el caso de Chile”.