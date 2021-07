Actriz porno de 29 años muere al caer del piso 22: tenía un mensaje en la mano

El diario ruso Moskovsky Komsomolet remeció las redes sociales cuando informó de la muerte de Kristina Lisina, una joven actriz porno de 29 años, conocida como Kris The Foxx.

Lisina se hizo conocida por sus videos en el canal de adultos Pornhub y también subía su material a OnlyFans.

Según informaron las autoridades rusas, Lisina cayó desde el piso 22, el más alto, de un edificio residencial del distrito Nevsky, de San Petersburgo.

¿Suicidio o asesinato?

Las razones de la muerte de la actriz están rodeadas de misterio. Su círculo cercano asegura que padecía una depresión y que había atentado contra su vida en otras ocaciones.

Pero las imágenes que obtuvo la policía, muestran a Lisina ingresando el edificio, muy relajada y comienzo un snack.

En una postura que no se condice con una persona que está pronta a quitarse la vida.

El mensaje

La policía también confirmó que en el cuerpo de la actriz un masaje. Se trata de una moneda que tenía en una mano, donde se leía: “Siempre estás en mi corazón”.

El Canal 5 de Rusia entrevistó al novio de la joven, identificado como Rustam M, quien al ser consultado por esta moneda, aseguro que “yo se la di”.

En el sitio Lenta.ru, el novio de Lisina comentó que “no sé qué podría haberla ayudado. Quizás un psicólogo. Le pedí muchas veces que fuera, pero nunca lo hizo”.

Según explicó Rustam M, “todos sus problemas venían de la niñez: era huérfana, su madre adoptiva la sacó del orfanato y luego la devolvió”.

Sobre su llegada al mundo del porno, Lisina detalló en una entrevista a The Sun que se produjo tras un frustrado paso por el mundo financiero.

“Me mudé a San Petersburgo desde Krasnoyarsk, trabajé en un banco durante exactamente cinco días y me di cuenta de que no estaba interesada en eso. No entendía de qué hablar con la gente”, aseguró.