HBO Max: “Mare of Easttown”, la serie policial de Kate Winslet que no te decepcionará

Si aún no sabes qué ver ante el mar de opciones que te presenta el menú de HBO Max y todavía te estás familiarizando con la nueva aplicación, te dejamos una buena recomendación: “Mare of Easttown”.

Protagonizada por Kate Winslet (Titanic), la serie policial mezcla el drama con el suspenso con un guión muy destacable que se reparten en siete episodios atrapantes y llenos de misterios.

La historia transcurre en el pequeño pueblo de Easttown (Pensilvania), donde Winslet interpreta a Mare Sheenan, un experimentada y audaz detective del departamento de policía, que debe investigar el asesinato de una joven, las sombras del pasado y una vida personal que se derrumba.

Aquí, en Easttown el refrán “pueblo chico infierno grande” cae de cajón y si bien la trama la hemos visto en varias producciones, hay algo que hace de esta serie una pieza imperdible y brillante.

Y es que cada personajes enfrenta una problemática dramática y a la vez tan cotidiana en nuestra sociedad: la muerte, el alcoholismo, la familia, y una serie de ambigüedades que los hacen evolucionar a medida que se desarrolla la historia.

El guión también es digno de destacar: y es que con el correr de los episodios conoceremos detalles oscuros de sus personajes, que los hace sospechoso del brutal crimen de una adolescente mamá soltera.

Por otro lado destaca el papel que logró Winslet en la serie: una policía de carácter fuerte que debe lidiar con el suicidio de su hijo y la custodia de su nieto. Sí, Winslet es abuela en la serie.

No hay dudas que “Mare of Easttown” no decepcionará por su buena calidad, y es que varios medios ya la sitúan como una de las fuertes candidatas para llevarse varios “Emmy” o “Globos de Oro”.