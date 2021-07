Actor de “Blade” se va con todo contra “Black Widow”: “Me parece una basura”

Parece que el actor no es fan del camino que ha tomado el Universo Cinematográfico Marvel y ha criticado duramente “Black Widow”, cinta que ha calificado como “basura”.

El intérprete solamente ha visto los adelantos de la película, pero no le han convencido. “Todavía busco los buenos proyectos porque no quiero estar en ‘Black Widow’. Me parece una basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenza esa gente. ¡Me da vergüenza por Scarlett! Estoy seguro de que le pagaron cinco… siete millones de dólares, pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no quiero. Encontraré a un director novel que será el próximo Kubrick y actuaré para él”, declaró a The Independent.

El artista no solo cargó contra el filme de Marvel, ya que también criticó la última edición de los premios Oscar. “Es lo más vergonzoso que he visto nunca. Mi profesión se está convirtiendo en un gran programa de juegos. Tienes actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tienes cineastas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos en estas pequeñas cajas en servicios de streaming. Televisión, cine: ahora todo es un gran grupo de contenido”, apuntó.

Al contrario de lo que opina Dorff, “Black Widow” ha salido bien parada en las primeras críticas. “La espera ha merecido la pena”, “tiene algunas de las mejores escenas de acción recientes” o “Scarlett Johansson brilla en su papel”, son algunos de los comentarios que han hecho los críticos sobre la producción.

“Black Widow” dirigida por Cate Shortland llega a Disney+ este viernes 9 de julio.