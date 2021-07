“Gracias guacho, cuando quieras te cuento mi historia”: Sebastián Sichel celebra la imitación que le hizo Kramer

Stefan Kramer nuevamente sorprendió a sus seguidores con una de sus ya elogiadas imitaciones. En esta ocasión, la del candidato presidencial de la coalición Chile Vamos, Sebastián Sichel.

En un corto de poco más de tres minutos, el humorista nacional presentó a su próxima víctima en el programa “Conociéndote”, que en sus seis capítulos anteriores ha mostrado con éxito a otros políticos como el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri; la periodista Mónica González, el animador Checho Hirane o el convencional Daniel Stingo.

“Si, machucado me decían porque cuando era cabro chico, era súper bueno pa’ agarrarme a combos”, inició la imitación del candidato, que tuvo su eje en la historia de vida de Sichel como principal recurso para desatar la risa de sus seguidores en redes sociales y del propio Sichel, quien en su cuenta de Twitter celebró la imitación.

“Gracias guacho. Un honor. Y cuando quieras te cuento mi historia”, posteó el candidato, quien se ha ganado credibilidad en el mundo político gracias a su dura infancia.

En la rutina, Kramer presentó a un Sichel que no le hizo el quite a ninguna de las polémicas que lo han enfrentado con otros candidatos presidenciales de Chile Vamos. Como la que lo enfrentó con Ignacio Briones en el debate organizado por CHV y CNN a los cuatro candidatos de la derecha.

“Yo creo que nosotros hicimos la pega, en términos estructurales, súper (…) o sea, nosotros logramos, que la gente llegara a la transferencia directa (…) bueno, la plata es un moco pero eso ya no es problema mío es problema de Briones”, dice un relajado Sichel en la particular mirada de Kramer, quien no dejó pasar los relatos de vida del candidato y su comentado cambio de bando político.

“Sí, absolutamente de derecha, pero creo que es una derecha mucho más de centro. Yo creo que todo el mundo parte siendo de izquierda, pero al final se dan cuenta de que son ilusiones, son cosas que no van a resultar”, agregó Kramer en la rutina que sumó miles de visualizaciones en su cuenta de Instagram y que fue celebrada por diferentes personajes como Pedro Ruminot, Rodrigo Sepúlveda, Quique Neira o El Ranty, .