Gwen Stefani publica las primeras fotos de su boda privada con Blake Shelton

Después de varios meses de espera, por la pandemia de coronavirus, que retrasó la esperada ceremonia de matrimonio de la cantante estadounidense Gwen Stefani con el cantante de música country, Blake Shelton, este sábado la pareja por fin pudo dar el sí en la ceremonia religiosa.

Un evento de carácter privado, el pasado 3 de julio, en el que ambos artistas concretaron con una boda un romance que nació en 2015 cuando ambos se conocieron siendo jurados del programa de talentos “The Voice”.

“El 3 de julio los sueños se hicieron realidad. Blake Shelton, te amo”, posteó Stefani en su cuenta oficial de Instagram, donde este lunes publicó las primeras imágenes de una ceremonia en la que participaron unos pocos familiares

En ellas se puede apreciar a la pareja, que en octubre del año pasado se comprometió, para una boda en la que Stefani lució un llamativo vestido blanco. “Necesitas un vestido de fiesta cuando te cases”, fue la razón que dio la cantante para explicar la minifalda blanca que acompañó de un velo blanco.

El romance, según el portal Page Six, era uno de los más estables entre artistas estadounidenses, que en los últimos años incluso los había llevado a compartir colaboraciones en dos canciones: “Go Ahead And Break My Heart”, que formó parte del álbum de 2016 de Shelton y “If I’m Honest”, que presentó Stefani en su trabajo navideño de 2017.