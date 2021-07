“No sé si serán las hormonas…”: Javiera Acevedo y la reflexión que identificó a muchas madres

A poco más de un mes de convertirse en madre, Javiera Acevedo se ha manifestado varias veces en redes sociales con publicaciones relacionadas a la maternidad. Hace unos días, la actriz mostró cuánto ha crecido su hijo Kai, con una reflexión sobre las expectativas que surgen en las madres.

“¿A cuántas nos ha pasado que luego del parto, ya nos ponemos a pensar en el qué vendrá? Las dudas en cuanto a si queremos continuar con la maternidad a futuro, o si ya estamos contentas con nuestra vida, son normales luego del parto, no te asustes si sucede”, escribió.

También aconsejó a otras mujeres diferenciar entre las dudas que se pueden resolver desde la experiencia, y aquellas que necesitan asesoramiento profesional, como es el caso de los métodos de anticoncepción. “Disfrutemos de nuestras libertades y asesorémonos con quienes saben, para cuidar nuestro cuerpo y no dejar elecciones fundamentales al azar”, cerró.

Javiera Acevedo y el mensaje con el que muchas se identificaron

A días de su publicación, Javiera Acevedo reapareció en la plataforma con una nueva reflexión. Esta vez, apuntó directamente a las sensaciones que le provoca su hijo y la manera en que percibe el mundo luego de su nacimiento.

Javiera Acevedo y su hijo, Kai – Instagram

“Aquí estoy mi amor, aquí siempre estaré… No sé si serán las hormonas, o es el amor, o quizá todo junto. Pero cada vez que te miro, te hablo, me emociono y siempre me sacas una sonrisa.

Se puede estar cayendo el mundo. Pero yo no necesito nada más que mirarte a los ojos y soy inmensamente feliz“, puso brevemente.

“No necesito nada más que mirarte a los ojos y soy inmensamente feliz”, dijo – Instagram

El escueto mensaje, que acompañó con varias fotografías de ella junto a su hijo Kai, recibió una serie de reacciones por parte de sus seguidores, especialmente de algunas mujeres que se identificaron plenamente con su experiencia.

“¡Las hormonas influyen mucho! Lloramos por todo en el puerperio”, comentó una, mientras que otra señaló: “Es algo que no cabe dentro de uno. Linda”. “Te entiendo totalmente, mi bebé nació hace 6 días y la miro y la miro y hasta sus lágrimas de alegría me caen. Este amor es indescriptible“, puso otra.