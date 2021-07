Mane Swett contó el “susto horrible” que sufrió con su hijo: “A esa persona la voy a encontrar”

María Elena Swett relató en su cuenta de Instagram un episodio que bien pudo haber acabado en una tragedia familiar para la actriz.

En un video posteado en su cuenta oficial, la protagonista de “100 días para enamorarse”, entre otras conocidas novelas de la televisión chilena, reveló que en un paseo en bicicleta realizado junto a su hijo el pasado fin de semana estuvo a centímetros de sufrir un accidente automovilístico.

“Quiero contarles algo que me pasó hoy día (3 de julio) y no quiero hacerlo delante de mi hijo. Hoy día pasé un susto horrible. Y se los voy a contar porque quiero que valga la pena que me haya pasado a mí y que no les pase a ustedes”, inició la actriz, que en detalle contó como “hoy día un auto, no sé quién, no se veía si era hombre o mujer, se salta una luz roja y pasa a llevar a mi hijo”.

“Íbamos cruzando en bicicleta, cruzando con verde, por supuesto. Habíamos mirado a la izquierda y a la derecha, cruzamos y el auto lo agarró. Se fue. El auto siguió de largo”, prosiguió Swett, aun impactada por las trágicas consecuencias que pudo haber tenido para su hijo la irresponsable maniobra del automovilista.

“Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada. La bicicleta se dobló y a mi hijo no se le movió ni una uña. No se imaginan las gracias que he dado todo el día, pero quiero que valga la pena mi susto. Por eso se los estoy contando. Cuídense mucho, cuídense el triple”, continuó la actriz, que aseguró se quedará de manos cruzadas y buscará a quien le hizo pasar el susto de su vida.

“Esto lo voy a solucionar, porque vengo de esa esquina y ya conseguí unas cámaras de seguridad que me van a mandar el video, así es que a esa persona la voy a encontrar, porque si puede hacer algo así una vez, lo puede volver a repetir con otra persona. Pero lo que quiero comentarles es que la gente anda muy loca. Esta pandemia ha removido mucho el cerebro de las personas, entonces en la calle hay que andar con el triple de cuidado, por favor”, cerró.