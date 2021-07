“La trataban de ordinaria…”: Entregan detalles de supuesta rivalidad entre Fran García-Huidobro y Carmen Gloria Arroyo

Siguen las repercusiones tras los dichos de Carmen Gloria Arroyo, quien aseguró que ningún famoso quiso participar en una transmisión en vivo por el lanzamiento de su libro “¡Y no vivieron felices para siempre!”. Recordemos que sus palabras fueron abordadas en el programa Cómplices, en donde Fran García-Huidobro recordó un antiguo impasse que vivió con la abogada.

“Ella piensa que yo me estoy riendo de la gente que va a su programa, y en verdad yo solamente me río de las pelucas, no de la gente que va al programa”, dijo la animadora, en conversación con Ignacio y Cecilia Gutiérrez.

Posteriormente, comentó que producto de su comentario Carmen Gloria Arroyo “me acusó en gerencia”. “¿Sabes lo que pasa? Que yo para esas cuestiones tengo doce años. Entonces si te picai más te voy a dar. Y me pasó que fue tanto, tanto, tanto lo que hinchó, que yo no podía creer“, señaló.

¿Rivalidad entre Fran García-Huidobro y Carmen Gloria Arroyo?

Tras las declaraciones de Fran García-Huidobro en Cómplices, los panelistas de Me Late se refirieron al tema dejando entrever que existían ciertas rivalidades entre las mujeres de Chilevisión. “La Fran García, la Eva Gómez y la Carola de Moras siempre miraron por debajo del hombro a la Carmen Gloria, y ella ni tonta ni perezosa se vanagloriaba con su éxito en rating. Esa era la disputa que tenían”, aseguró Sergio Rojas.

Panelistas de “Me Late” se refirieron a supuesta rivalidad entre Fran García-Huidobro y Carmen Gloria Arroyo – TV+

“Evidentemente sí Francisca García-Huidobro… no era santa de su devoción Carmen Gloria Arroyo en la época de oro de Chilevisión. No había onda no más”, aportó Paula Escobar. Por su parte, Daniel Fuenzalida se aventuró a explicar la supuesta rivalidad desde su propia perspectiva.

“En la televisión se producen divismos y estos tienen que ver con competencias de rating. Fran en ese tiempo era la vedette del canal, le iba bien en Primer Plano, era casi la mujer intocable. Pero se mete una Carmen Gloria, que en un horario que estaba muerto en el canal le iba muy bien para ser un franjeado llegando a más de 10 puntos de rating, que para el horario era increíble en el canal. ¿Se produce esa rivalidad?”, planteó.

“Esto es como el rico y el new rich. El que se hace con plata pero no puede entrar a la aristocracia, que es un poco lo que le pasa a la Jueza. La jueza tenía todos los activos en términos de rating, pero la otra era García-Huidobro. Aunque le volara la vida en rating, nunca iba a poder ser una García-Huidobro”, comentó Sergio Rojas.

“La trataban de ordinaria, de rasca”

Durante la conversación, los panelistas entregaron nuevos detalles sobre las famosas. Incluso, Sergio Rojas reveló malos tratos en contra de la abogada. “De hecho, lo dice la misma Carmen Gloria, que la trataban de ordinaria, de rasca, de penca. Se lo dijo a la Pamela Díaz“, dijo.

“Yo lo que sé es que no la veían como parte del círculo. La Fran, independiente que no fuese amiga de la Carola, la reconocía como una par”, agregó minutos más tarde. En este contexto, Luis Sandoval compartió una historia personal para graficar las situaciones que se viven dentro de la televisión.

“Por ejemplo, cuando yo llegué al matinal me preguntaban ‘¿de dónde vienes tú?’. Yo decía ‘vivo en Gran Avenida’. ‘¿Y dónde queda esa ciudad?’. Te lo juro, un rostro importante. Es la sociedad clasista de nuestro país que se exacerba en televisión”, reflexionó.