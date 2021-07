“Yo cuando empecé con Pedri”: Alison Mandel saca risas con nuevo video

Un video que identificó a muchas. Alison Mandel provocó risas con su nuevo video compartido en redes sociales, en el que dejó en evidencia una de las situaciones más comunes que ocurren al presentar al nuevo interés amoroso en el círculo de amistad.

La actriz y comediante se grabó simulando una junta con sus amigas, a quienes deseaba enseñarles una fotografía de su pretendiente. Conforme revisaba los registros, notó que no encontraba la “adecuada” y finalmente se reconfortó señalando que lo encontraba guapo de todas maneras.

“Te voy a mostrar una foto, pero no te riai hueona”, se le escucha decir. “Ya, espérate, que en esta sale mal“, agrega. “Es que en esta foto no se parece a él. Tengo que buscar una foto en la que se parezca a él. No, no te dije que se parecía a Harry Styles, te dije que tenía un aire”, continúa, para luego comentar: “Yo lo encuentro bonito“

“Yo cuando empecé con Pedri. Ameritaba esta canción”, dijo Alison Mandel sobre su video, explicando que “si no haces la selección de fotos para las amigas, entonces no es un amor verdadero sabí jajaja”.

También se refirió a sus reels compartidos en Instagram. “No sé pero encuentro que cada día más experta en los reeeeellllls. Por favor Instagram, no hagas algo más moderno”, pidió, en tono de humor.

La publicación provocó risas entre sus seguidores, especialmente entre las mujeres. “Jajsjaja siempre mostrando a las amigas antes de presentarlo. Y obvio las mejores fotos“, comentó una de ellas. “¡Jajajaj tan típico! Buscar la mejor foto”, señaló otra.