Disney Plus: estos son los estrenos del fin de semana

Casi casi llega el fin de semana y con ello, los estrenos de la plataforma Disney Plus, que ya suma más de 100 millones de suscripciones.

Este mes, la novedad de Disney Plus viene con Black Widow, que se estrena el 9 de julio, a través del sistema Premier Access, que es como el vip de Disney Plus. Por la misma plataforma, el 30 de julio se estrena Jungle Cruise. Ambas películas se liberarán a todos lo usuarios en los próximos meses.

Estrenos por Disney Plus Premier Access

BLACK WIDOW

Marvel Studios

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

Estrenos para todos los usuarios de Disney Plus

El Mundo Miraculous: Shanghái, la leyenda de LadyDragon

Película Exclusiva Disney Plus

Marinette está de vacaciones y todo va de maravilla… hasta que descubre que Adrien viajará a Shanghái, China, con su padre. Por suerte, su tío Wang vive allá, ¡y su cumpleaños se acerca! Así que para alcanzar a Adrien y descubrir sus raíces, Marinette decide llevar el regalo de su tío en persona. Pero al llegar, Marinette pierde todas sus cosas, entre ellas su bolso, a Tikki, ¡y el Miraculous que le permite transformarse en Ladybug! Para recuperar sus cosas, tendrá que trabajar en equipo con Fei, ¡sin saber que ella fue la ladrona!

La misteriosa sociedad Benedict

Serie Original Disney Plus

Episodio 4

Después de ganar una competencia por una beca, cuatro huérfanos superdotados son reclutados por el peculiar señor Benedict para una peligrosa misión para salvar al mundo de una crisis conocida como “La Emergencia”. Reynie, Sticky, Kate y Constance deben infiltrarse en el misterioso Instituto IAVE para descubrir la verdad detrás de la crisis que acontece al mundo. Cuando el director Doctor Curtain demuestra estar detrás de esta situación de crisis global, los niños de la Misteriosa Sociedad Benedict deben idear un plan para derrotarlo.

Star Wars: The Bad Batch

Serie Original Disney Plus de Lucasfilm

Episodio 11

Star Wars: The Bad Batch es una nueva serie animada que sigue a los clones experimentales de élite de El Lote Malo (que aparecieron por primera vez en Star Wars: la guerra de los clones) mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Cada uno de los integrantes de El Lote Malo —una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones— posee una habilidad única y excepcional que lo convierte en un soldado extraordinariamente eficiente, formando un escuadrón formidable.

High School Musical: El musical: La serie

Serie Original Disney Plus

Temporada 2 – Episodio 9

En la segunda temporada de High School Musical: El musical: La serie, los Wildcats de East High, que se están preparando para presentar LA BELLA Y LA BESTIA, se enfrentan a su escuela rival, la North High, para ganar una competición de teatro muy prestigiosa y también despiadada, en la que se robarán pelucas y se pondrán a prueba lealtades.

Estrenos de el 14 de julio:

LOKI

Serie Original Disney Plus de Marvel Studios

Episodio 6

En Loki, el Dios de los engaños sale de la sombra de su hermanastro en una nueva serie que transcurre después de los acontecimientos de AVENGERS: ENDGAME. Tom Hiddleston vuelve a interpretar al personaje principal, y Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant se unen a él. La dirección de Loki está a cargo de Kate Herron, y Michael Waldron es el guionista principal.

Monsters at Work

Serie original de Disney Television Animation

Episodio 3

La trama de Monsters at Work comienza el día después de que la central eléctrica Monsters Incorporated comenzó a cosechar las risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis, gracias a Mike y Sulley que descubrieron que la risa genera diez veces más energía que los gritos de terror. La serie cuenta la historia de Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta que se graduó con las mejores calificaciones en Monsters University y siempre soñó con convertirse en un monstruo asustador hasta que consigue un empleo en Monsters, Incorporated y descubre que ya no se asusta a los niños sino que se los hace reír. Después de que Tylor es reasignado temporalmente al equipo de instalaciones de Monsters Inc., debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados con la firme intención de convertirse en un monstruo bromista.

LEYENDAS DE MARVEL STUDIOS

Episodio 10

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) continúa expandiéndose, LEYENDAS de Marvel Studios celebra y explica lo que vino antes. Volvemos a explorar los héroes, villanos y momentos épicos de todo el UCM preparándonos para las historias que están por venir y que todos esperan con mucha expectativa. Cada segmento dinámico nos lleva directamente a la serie que será estrenada en Disney Plus, alistando el terreno para eventos futuros. LEYENDAS de Marvel Studios entrelaza los múltiples hilos que constituyen el increíble Universo Cinematográfico de Marvel.