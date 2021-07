Yazmín Vásquez tras salida de “Milf”: “La mejor opción que tenía para sentirme cómoda era irme de ahí”

Casi ocho meses han pasado desde que Yazmín Vásquez salió de Milf, el programa conducido por Claudia Conserva y que actualmente tiene entre sus panelistas a Pancha Merino y Berta Lasala. Si bien nunca se había referido en profundidad en torno a los motivos que la alejaron del espacio, la periodista volvió a abordar el tema en el programa Hermanos Separados al Nacer.

Según explicó en conversación con Nacho Pop y Marcelo Marocchino, hubo varios puntos que influyeron en su decisión. “Hay muchos factores, pero todos esos factores yo los conversé en su minuto con las personas indicadas y como vimos que la mejor opción que yo tenía para sentirme cómoda era irme de ahí, me fui“, dijo.

Yazmín Vásquez habla sobre su salida de “Milf” – Canal 13

“Creo que sería muy ordinario de mi parte, además con mis valores y como yo pienso, sería muy ordinario que yo me pusiera así como ‘no porque a mí esto me cayó mal, que acá, que allá’. Para qué”, agregó.

De acuerdo con su punto de vista, no le parece correcto hablar sobre temas que ya han pasado y acerca de un programa en el que participó. “Yo di lo mejor de mí, lo pasé la raja, le tengo un cariño tremendo a ese programa, entonces no me parece correcto, no me parece bien que yo a estas alturas, que ya han pasado como nueve meses, ande pelando. Nada que ver, qué feo. Lo encuentro muy ordinario, muy chulo”, señaló la periodista en el espacio de Canal 13.