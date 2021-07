María José Campos revela desconocido vínculo con Felipe Camiroaga: “Primera vez que lo cuento”

María José Campos reveló un desconocido vínculo con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

En el programa Podemos Hablar de Chilevisión, Julián Elfenbein preguntó a los participantes si habían rechazado algún un romance.

Ante esto, la conocida Porotito Verde afirmó que “con humildad digo que no tengo muchos amores platónicos, pero sí hubo una época en la televisión que existía un galán. Que las mujeres de esa época se derretían todas por él, y creo que soy la única mujer que lo rechazó”.

“Este personaje me joteó bastante la verdad, pero no me costó no caer en sus redes porque no es el tipo de guapura que me gusta, siendo muy guapo. Creo que fui la única mujer de la época que le dijo que no”, indicó sin dar el nombre.

Y finalmente, tras la presión de los presentes, reveló de quién hablaba. “Con mucho respeto y mucho cariño, porque la verdad me caía increíble. Salimos un par de veces, lo pasamos súper bien, pero nada sucedió. Un beso al cielo Felipe Camiroaga”, expresó.

Consultada si esto aconteció cuando Camiroaga tenía una relación de pareja, afirmó que al animador “le costaba reconocer sus historias amorosas, entonces como no me gustaba físicamente, me iba a meter a las patas de los caballos”.

“Fui un par de veces también a su casa, anduvimos a caballo. Si nos veíamos y era divertido, fuimos al cine un par de veces. Yo creo que quizás no podía creer que esta mocosa le estuviera diciendo que no. Era un encanto, pero se necesita un poquito más que eso para descansar acá. Nadie sabía, primera vez que lo cuento”, concluyó María José Campos.