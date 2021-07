Germán Valenzuela revela el antes y después tras bajar más de 30 kilos

El recordado exnotero del Buenos Días a Todos, Germán Valenzuela, bajó más de 30 kilos, tras someterse hace ocho meses a un bypass gástrico.

El periodista, quien en la actualidad vive en Cochamó en la Región de Los Lagos, conversó con Las Últimas Noticias, indicando que llegó a pesar 106 kilos.

“Durante la pandemia decidí ser feliz, poder vivir de manera más simple y de la manera que yo quiero. Ese es todo mi cuento. Ya bajé los kilos que tenía que bajar, construí mi casa en el sur y eso me ha hecho súper bien”, expresó.

De igual manera, indicó que “en lo que más me ha ayudado este cambio es que yo sufría de presión alta, eso me había estar abombado, y ya no me pasa más. Antes tenía resistencia a la insulina y hoy ya ni siquiera tomo medicamentos para eso. La operación me quitó este festival de remedios y lo que sí consumo ahora son vitaminas”.

“Ya no me canso, subo escaleras corriendo, subo y bajo el cerro. ahora me atrevo a hacer cosas que antes no había hecho porque estaba muy pesado, muy gordo”, relató.

Consultado sobre qué cambio en particular destaca tras su baja de peso, Germán Valenzuela señaló que “dormía mucho, andaba cansado, con sueño, quería dormir siesta”.

“Ahora duermo lo justo y necesario, me levanto a las 6 de la mañana, tomo desayuno y saco a pasear a mi perrita, Guadalupe Aurora. Despierto súper bien, ni aburrido, ni cansado”, aseveró.

Por último, respecto a su alimentación, el periodista afirmó que “como muy poco, lo justo y necesario, trató de hacerlo sin ansiedad”.

“Es decir, si dejo pasar mucho rato y como con hambre, los dos primeros bocados me ahogan. Estoy súper equilibrado”, expresó, remarcando que “he sido súper ordenado con mis controles médicos porque yo quería que esto me funcionara”.