Marcial Tagle recuerda grave accidente mientras grababa “Casado con hijos”

Marcial Tagle recordó un grave accidente que sufrió mientras grababa “Casado con hijos”.

El actor fue uno de los participantes en La Divina Comida, junto a Mariela Montero, Alejandra Araya y el diputado Matías Walker.

En el espacio de Chilevisión, el recordado “Pablo” de “Casado con hijos” señaló que el hecho ocurrió mientras grababa una escena con Fernando Larraín.

“Me enterré un vidrio en la rodilla, peleando en la zapatería y yo me caí en escena arriba de un espejo. Me puse a gritar ‘accidente’, y a la semana se me infectó”, expresó.

“Me pude haber muerto. A las 4 de la mañana en la clínica me metieron una jeringa, sacó la jeringa verde fosforescente. Dejó la jeringa, agarró el citófono y pidió pabellón. Estuve un mes hospitalizado”, indicó.

De igual manera, señaló que “se demoraron en darse cuenta que tenía un estafilococo dorado en el líquido sinovial de la rodilla”.

“Quedé más cojo no más. Y de ahí surge el español, a reinventar el regreso de Pablo”, sostuvo Marcial Tagle, tras lo cual se puso a hablar como el personaje, generando la risa de los demás participantes.