“Marcó mi vida totalmente”: la emoción de Mariela Montero al recordar a René O’Ryan

Mariela Montero fue una de las participantes del capítulo emitido este sábado de La Divina Comida, en Chilevisión.

La artista fue una de las comensales, junto a Marcial Tagle, Alejandra Araya y el diputado Matías Walker.

En el espacio, Montero se emocionó al recordar a René O’Ryan, el recordado instructor de Pelotón y que falleció en 2018 a causa de un cáncer.

“Lloro, porque cuando entré a Pelotón, como una tarada me maquillaba a cada rato y René O’Ryan era mi instructor en ese programa, él ya no está con nosotros. Y lo amo mucho”.

“Yo quise renunciar al programa, cuando vi todas las cosas que habían que hacer, tirarse de un helicóptero, fuego por las patas, barro, y dije: ‘No, esto no es para mí'”, expresó.

En ese punto, indicó que ella quería volver a Argentina y no seguir. “Y René O’Ryan me dijo: ‘No puedes renunciar, manda tu mente a otro lugar, supera tus miedos’. No sé qué hizo él, pero él me convenció y cada vez que yo hacía una prueba y lo miraba a él, lo buscaba así con la mirada y él me decía ‘usted puede'”.

“Entonces la pasé muy mal cuando él se fue porque marcó mi vida totalmente. Yo vencí el miedo al encierro, a la oscuridad, a los estúpidos, a todo, gracias a René O’Ryan. Que en paz descanse”, concluyó Mariela Montero.