Daniela Colett confirmó quiebre con Eduardo Vargas: “Estamos separados”

Daniela Colett informó que se separó del seleccionado chileno Eduardo Vargas. En un video compartido en redes sociales, la modelo brasileña aseguró que no quería abordar del tema por respeto a su familia. “Estoy bien cansada ya de esa especulación, de esos mensajes, de esas ‘bromas’. No entiendo en qué cambia la vida de ustedes si yo estoy soltera o no. ¿En qué va a cambiar?”, comenzó señalando.

Según publicó TiempoX, la modelo dijo que “para terminar con las especulaciones de ustedes, para que paren las bromas que me están colmando la paciencia: sí, estamos separados, si es eso lo que querían saber“, añadió en el registro. “No quería hablar sobre esto, por respeto a mi familia, a mis padres, a mis hijos, en fin. Sin embargo, siempre tendremos una buena relación porque tenemos tres hijos”, explicó.

“Nosotros siempre vamos a ser una familia y yo voy a apoyarlo a él. Nada más que decir sobre esto”, concluyó. Estas versiones partieron hace menos de un mes, cuando le preguntaron a Colett en sus redes sociales si es que se encontraba en el aeropuerto para ir a buscar a su marido. Ante la consulta, la modelo respondió “¿qué marido?”, agregando un emoji de una cara riendo.

Vargas y Daniela Colett se casaron en diciembre de 2017, tras cuatro años de relación. Actualmente Vargas, que actuó en la Copa América 2021 en Brasil, pertenece a Atlético Mineiro de Brasil.