Las primeras imágenes y lo que se sabe del reboot de “Sex and the City” para HBO Max

La producción de “And just like that…”, el reboot de “Sex and the City”, acaba de revelar las primeras fotos de lo que se verá en esta nueva historia, que llegará a la plataforma streaming HBO Max.

Estas son las primeras imágenes

Por medio de Instagram, parte del elenco ha compartido algunos momentos de las grabaciones, pero la primera imagen oficial fue lanzada por la cuenta de la serie.

En la postal vemos a las protagonistas, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes dan vida a “Carrie”, “Miranda” y “Charlotte”, respectivamente, caminando por las calle de Nueva York.

Cabe resaltar que esto nos confirma que el personaje de “Samantha Jones”, interpretado por Kim Cattrall, no aparecerá.

“Y simplemente así… la historia continúa”, dice la publicación.

La foto fue compartida por las tres protagonistas y, además, Parker ha publicado otros momentos del rodaje.

En una imagen Sarah Jessica está con Cynthia y Kristin posando con la ciudad detrás de ellas.

“Juntas de nuevo”, escribió la actriz.

Cuando comenzaron las grabaciones, la protagonista mostró su guión y parte de su equipaje.

“En preparación para el primer día de rodaje de @justlikethatmax. En algún lugar de la isla de Manhattan”, escribió Parker.

Por otro lado, el perfil oficial de la serie ha compartido parte del vestuario y el maquillaje que se está usando.

Lo que se sabe del reboot de “Sex and the City”

La filmación comenzó a principios de junio, y la historia nos mostrará a “Carrie”, “Miranda” y “Charlotte” en sus 50 años.

“No están tratando de decir que estos personajes están reviviendo sus 30 años. Es en gran medida una historia sobre mujeres en sus 50, y están lidiando con cosas con las que la gente se enfrenta a esa edad”, dijo Casey Bloys, presidente de HBO, por medio de un comunicado.

“And just like that…” constará de 10 capítulos con una duración de media hora cada uno.

De acuerdo a la revista “Variety”, las protagonistas recibirán un millón de dólares por cada episodio, por lo que total ganarán 10 millones por toda la serie.

Hasta el momento, no hay fecha de estreno, pero se espera que sea a finales de este año o principios del próximo.

La pelea de Kim Cattral y Sarah Jessica Parker

La actrices Kim Cattral y Sarah Jessica Parker nunca tuvieron una buena relación, pese a que en la ficción se mostraba que eran grandes amigas.

Fue en 2018, cuando Kim reveló que no se llevaba con Sarah, provocando que tampoco tuviera una buena relación con el resto del elenco.

Esto ocurrió cuando Parker le dio el pésame públicamente a Cattral por la pérdida de su hermano, a lo que ella respondió mostrando la enemistad que tenían.

“No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’ Tu contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora”, dijo la actriz.

Por lo que cuando se anunció que había planes para el regreso de “Sex and the City”, Kim se negó a participar, aunque ya había hecho dos películas después de que la serie terminó.

El éxito de “Sex and the City”

La serie se estrenó en 1998, finalizó en 2004 y consta de seis temporadas.

Nos muestra la vida de “Carrie”, “Miranda”, “Samantha” y “Charlotte”, cuatro mujeres treintañeras que residen en Nueva York.

“Carrie” tiene una columna llamada “Sex and the city”, en el periódico ficticio “The New York Star”, en la que cuenta sus problemas amorosos y los de sus amigas.

A lo largo de la historia cada protagonista tiene varias relaciones, hasta que todas encuentran el amor.

Las temáticas que abordaba la serie eran algo adelantadas para su época, por lo que logró tener éxito entre el público.

En 2008, se hizo la película de “Sex and the City”, y dos años después se realizó una segunda parte.