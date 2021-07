Ex participante de “Rojo” Juan David Rodríguez revela que tiene Covid-19: “Cuídense y más conciencia”

Con una publicación realizada a través de redes sociales, el cantante Juan David Rodríguez, confirmó que dio positivo al Covid-19. El ex integrante de Rojo, reveló que se encuentra con síntomas, aunque estos no han sido de gravedad.

A pesar de lo anterior, el artista hizo un llamado al autocuidado y a tener conciencia en torno al virus, indicando que “esto no se trata de uno, es responsabilidad de todos“.

“Tener Covid-19 no trata solamente de síntomas o problemas de salud, es cuidarse y cuidar de los demás… Hasta el momento no siento nada grave, pero por favor cuídense y más conciencia. Esto no se trata de uno, es responsabilidad de todos. Dios nos bendiga”, señaló.

Juan David Rodríguez dio positivo al Covid-19 – Instagram

Cabe señalar que este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó 1.227 casos nuevos de Covid-19. Además, registró 33 muertes asociadas al virus Sars-CoV-2, lo que da un total de 34.049 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país.

Este 14 de julio, los casos activos llegaron a los 13.403, la cifra es la más baja desde el 23 de diciembre del año pasado cuando se alcanzó un total de 12.561 casos a nivel nacional. Por otra parte, se realizaron 32.010 exámenes durante las últimas horas, entre los que figuran PCR y test de antígenos.