Cecilia Bolocco se refirió al fin de su programa radial: “Por supuesto que no he renunciado”

El pasado miércoles, corría el rumor de que Cecilia Bolocco había renunciado a su programa de entrevistas en Radio Agricultura, luego de tres meses al aire.

La información impulsó a sus seguidores a preguntarle por el tema durante una transmisión de Instagram, por lo que la ex Miss Universo dedicó algunos minutos del espacio para referirse a dichas informaciones.

“Quería contarles que me han estado escribiendo mucho, que si renuncié a la radio, en fin. Por supuesto que no he renunciado a la radio“, partió diciendo. “Mi acuerdo con ellos fue siempre, desde un comienzo, que iba a hacer el programa por temporadas, porque tengo tantos otros compromisos, tanto trabajo”, aclaró.

Cecilia Bolocco se refirió a su futuro en el programa de Radio Agricultura – Instagram

Cecilia Bolocco hizo un balance sobre el primer ciclo, destacando que fue “muy exitoso. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento, porque se pasaron de amorosas y amorosos para acompañarnos”. Por otra parte, destacó “la maravillosa campaña que pudimos hacer de Ollas Solidarias, donde recaudamos más de 150 millones y pudimos ayudar a tantas ollas comunes a lo largo del país“.

Respecto a su participación en el programa ¡Viva! con Cecilia Bolocco, se mostró “feliz de haber cumplido con este primer ciclo, pero un poquito triste de no poder continuar ahora, porque se vienen unos meses de trabajo y muchos compromisos. Como les cuento, estoy a punto de sacar la nueva colección (de su marca de ropa)”

