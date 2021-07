Camila Recabarren deja la grande en redes sociales con foto menstruando al natural

No es primera vez que Camila Recabarren hace estallar las redes sociales. Es que la modelo se caracteriza por dar opiniones sin tener pelos en la lengua, y de mostrar su cuerpo al natural.

Y justamente por eso es que hoy está de nuevo en la polémica: “Un poco de naturalidad para esta frívola red social que nos mantiene lejos de lo natural” comentó en redes sociales Camila Recabarren, subiendo una foto donde se puede ver su calzón manchado con sangre menstrual.

“Días encerrada en mi habitación sin ver a nadie no provoco más que comprenderme, escucharme, amarme y abrazarme, no me sentí sola, no quería salir porque descubrí un universo interior en el cual puedo encontrar Paz, algo que tanto anhelo”, continuó en la fotografía que ya alcanza los 109 mil me gustas.

“Todo pasa por algo, pero debemos estar más despiertos y no tanto seguir patrones, conductas y creencias que nos impusieron toda la vida y que se fueron internando en nuestro inconsciente, desde donde es alimentado por el ego. Podremos transmutar la energía y cambiar las cosas que nos suceden? Las respuestas para todo están en tu interior no busques fuera. Debemos enfrentarnos y conocer nuestra esencia, nuestro lado más salvaje y serle fiel. La soledad solo me hace sentir bien y llena conmigo misma sin tener que hacer o ir a lugares en donde no quiero estar, pero si estoy acá es porque yo dirigí mi energía hacia acá y debo hacerme cargo o cuestionarme todo”

El texto termina con un “Si te incomoda, trabájalo”

Camila Recabarren también comentó la foto, que tiene los comentarios bloqueados, en sus historias, donde aseguró que a la pregunta que le hicieron seguidores sobre si era necesario subir esa imagen, contesta: “Basta de normalizar la estupidez. Normalicemos lo natural”.