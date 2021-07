El chileno Ra Díaz debutó en el bajo de Korn: “No puedo describir lo bien que se sintió”

¡Sueño cumplido! El bajista chileno Ra Díaz debutó a lo grande como bajista de Korn, durante la presentación de la banda en un festival en Michigan.

El nuevo integrante de la banda estadounidense fue parte de la presentación en la versión 2021 del Festival Upheaval en Grand Rapids.

El bajista, que reemplazará a Fieldy en toda la gira 2021, no ocultó su emoción tras el debut: “¡Buenos momentos con Korn en Grand Rapids anoche! Realmente no puedo describir lo bien que se sintió esto”, publicó en Instagram.

“Estoy agradecido y feliz de estar aquí. Poder volver a actuar frente a la gente es realmente una bendición”, agradeció el también bajista de “Suicidal Tendencies”.

“Gracias a todos por el apoyo, los mensajes, etc., y por favor, perdónenme si no he podido responderles, ha sido una semana loca, divertida como el infierno, seguro, pero igual de loca”, cerró Ra Díaz.