Benedict Cumberbatch: cinco películas del actor para ver en Netflix, Amazon y HBO Max en su cumpleaños

Este lunes 19 de julio cumple 45 años el actor Benedict Cumberbatch.

El intérprete británico comenzó su carrera a inicios del 2000, destacando en el Reino Unido el 2004 en el filme para la TV Hawking, sobre la vida del fallecido físico Stephen Hawking.

Su salto a la fama internacional llegó en tanto el 2010 con la exitosa serie Sherlock, en donde interpreta al famoso detective Sherlock Holmes. En el cine en tanto, destacó en Código Enigma, logrando una nominación al Oscar en la categoría de mejor actor en 2015.

Próximamente, volverá a interpretar al Dr. Stephen Strange en la cinta Doctor Strange 2 (la primera parte puedes verla en Disney+) y en Spider-Man: sin camino a casa. También estará en The Power of the Dog, con Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco películas de Benedict Cumberbatch que puedes disfrutar en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

Una guerra brillante (Amazon – HBO Max)

Benedict Cumberbatch y Michael Shannon reviven la disputa de Thomas Edison y George Westinghouse sobre la distribución de electricidad.

Revisa el trailer ACÁ

Star Trek: en la oscuridad (Netflix – Amazon)

La nueva versión continúa con esta secuela de acción que muestra a Kirk y Spock luchando contra una amenaza terrorista con la ayuda de un aliado inesperado.

Revisa el trailer ACÁ

Black Mass (Netflix – Amazon)

Este drama cuenta la historia real de Whitey Bulger, el famoso gánster que llegó a un acuerdo con los agentes federales y evadió el arresto por años.

Revisa el trailer ACÁ

Stuart: una vida al revés (HBO Max)

El escritor Alexander Masters (Cumberbatch) entabla una amistad con Stuart (Tom Hardy), un alcohólico sin hogar con un pasado violento.

Revisa el trailer ACÁ

El código Enigma (Amazon – HBO Max)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el inglés matemático Alan Turing (Cumberbatch) lideró la tarea de descifrar el Código Enigma alemán para ayudar a los aliados.

Revisa el trailer ACÁ