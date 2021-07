Julio César ironizó con vocero de Sichel: “Las empresas no van a los comandos. No van nunca”

Julio César Rodríguez, el periodista y conductor de Contigo en la Mañana, hizo un irónico alcance al diputado RN Tomás Fuentes, vocero de la candidatura de Sebastián Sichel. Fuentes se molestó luego de que a su abanderado lo trataron de ser un aspirante financiado por los empresarios. Él respondió que nunca ha visto un empresario en el comando.

Fue entonces cuando Julio César Rodríguez aprovechó de lanzar su ironía a la respuesta en el matinal de Chilevisión. “Las empresas no van a los comandos, Tomás. No han ido nunca”. Eso ya que incluso Tomás Fuentes insistió en que él nunca vio un empresario en el comando del candidato ganador de Chile Vamos, el independientes Sebastián Sichel. La respuesta tampoco dejó conforme a Camila Vallejo, que también estaba en el panel.

Así fue cómo evolucionó el diálogo de Julio César con el diputado RN.

Tomás Fuentes: Es mucha la caricatura de verdad. De querer dañar al de al lado no por tu diferencia en la propuesta, sino por estigmatizarlo. Que depende de los poderes fácticos o que tú eres tal u otro. Yo creo que la verdad hoy día…como la ley establece la transparencia, hoy día pueden ver las donaciones de las campañas de Sichel. Yo no vi a ningún empresario en el comando y no soy cara de palo para estar mintiendo frente a ustedes.

Monserrat Álvarez: Pero si no están en el comando.

Julio César Rodríguez: Las empresas no van a los comandos Tomás. No han ido nunca.

Camila Vallejo: No van a volantiar pero ponen la plata.

Tomás Fuentes: Está bien, pero es una forma de decirte que tampoco hay una donación de una empresa en la campaña. Entonces yo creo que es bastante irresponsable decir eso. Sichel lo ha dicho siempre: desde la pyme, el empresario, el ciudadano… uno tiene que barrer para adentro con todos. Ahora eso tampoco me gusta decirlo, porque no corresponde. Decirle a alguien que es el candidato de los poderes fácticos. Como cuando a Sichel le decían que era el candidato de Piñera. Hay que estar respondiendo cuando te acusa el de al lado. Es la política antigua, la de los codazos, que depende de uno o de otro…

Camila Vallejo: Tomás, ustedes instalaron la idea de antijudío de Daniel y votaron la idea de un anuario en el Congreso que no tenía ningún sentido. Ahora dices que no es justo que le adjudiquemos algo que es real. ¿Qué mundo representan esas personas? Son representantes de grupos económicos. Y sacaron menos votos.

Tomás Fuentes: Lo que pasa Camila es que nosotros fuimos con cuatro candidatos y ustedes con dos no más. Si le suma cualquier votación a Sichel tenemos más que Jadue.

Camila Vallejo: Pero si le sumas los votos de Daniel a Boric tenemos más. Entonces es absurdo lo que estás diciendo. No se cuentan así los votos.