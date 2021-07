Pamela Díaz y los juguetes sexuales: “Si me regalan uno, después lo regalo”

Pamela Díaz, la modelo y rostro televisivo de TV+ y TVN, tuvo un franco diálogo con Yazmín Vásquez en su espacio de conversación con Instagram. Estaban hablando de las cuarentenas y así fue como llegaron a los juguetes sexuales. Sin nombrarlos, ambos aseguraron que nunca los han usado porque no les llaman la atención.

En todo caso, Pamela Díaz dijo que la pandemia y las cuarentenas causan un efecto devastador en las relaciones de pareja. Esto porque aseguró que sabe de muchos amigos y amigas que se han separado debido a las restricciones. Ella aseguró que no es su caso y que su relación con Jean Philippe Cretton sigue muy bien.

El diálogo fue el siguiente entre ambas:

Pamela Díaz: ¿Has ido a un sex shop?

Yazmín Vásquez: Sí.

PD: ¿Y tení esas cositas?

YV: No, fíjate que a mí no me motiva tanto eso. Para qué te voy a mentir.

PD: A mí tampoco.

YV: ¿Y cuando hai estado sola? ¿Te motiva? A mí no.

PD: No, nunca he tenido. Nunca me he comprado uno. Y si me lo regalan, yo después lo regalo. Obviamente nunca lo he usado. No lo voy a regalar usado. Me cargan. A la gente le encanta el tema sexual.

YV: Lo que pasa es que la gente es muy caliente. Y con cuarentena la cosa ha estado…

PD: Yo tengo amigos que se han separado. Amigas que se han separado. Está heavy la cosa. Menos más que nosotros estamos en pareja amiga, porque si no estaríamos loca.