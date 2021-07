Gene Simmons de Kiss y las vacunas: “Los políticos son idiotas, escuchen a los científicos y doctores. Por favor”

Kiss es un clásico del rock y, como tal, su historia llama la atención alrededor del mundo. Y esa necesidad de saber más sobre la historia del grupo tras himnos de la música popular como “Rock and Roll All Nite” y “I Was Made For Lovin’ You” va a ser resuelta por “Kisstory”, el documental de dos partes que debutará en agosto en A&E.

El material fue presentado por el histórico bajista de la banda, Gene Simmons, quien es el niño símbolo del estilo de vida del rockero. Eso sí, sin cumplir la parte de drogas en el manoseado “sexo, drogas y rock n roll”.

Esto, porque si bien toda su vida ha estado ligada a la música rock -aún recuerda cuando escuchó a Chuck Berry y le encantó aunque no entendía nada de inglés- y está casado con la exestrella del cine erótico Shannon Tweed, jamás ha caído en esos excesos.

Algo que sí le ocurrió a dos ex compañeros de banda: Ace Frehley y Peter Criss. Esto casi termina con el grupo y más de una vez. Porque el músico recuerda que junto al vocalista Paul Stanley les dieron tres oportunidades. Incluso, ahora los invitaron a ser parte de su próxima gira y también del documental, pero ellos declinaron. Aún así aparecerán en él en material de archivo.

“Uno de los peores momentos de la banda fue cuando nos dimos cuenta de que el auto no podía andar con dos llantas pinchadas, de los cuatro miembros que éramos no podíamos seguir con Ace y Pete, eso fue lo más triste, estamos llegando a los 50 años de la banda y ellos no están aquí para disfrutar eso”, dijo triste el bajista.

Sobre el documental que engloba 50 años de carrera en 4 horas, dijo: “Lo importante es ser honestos con los fans y contar la verdad y nada más que la verdad. Hay algunas historias maravillosas y otras tristes”. Y retomó los problemas de alcohol y drogas de algunos de sus miembros.

Simmons, quien asegura que de no ser por Paul Stanley él no estaría aquí, dice sobre este proyecto: “Estamos llegando al final del camino y queremos mostrarlo todo”.

Eso sí, este fin no llegará antes sin la gira de despedida de Kiss. “Tenemos suerte, porque tenemos salud y somos fuertes. Estamos esperando hacer otro tour de 100 ciudades alrededor del mundo”, dijo sobre la gira que pasará por Chile y se tuvo que retrasar por la pandemia.

Gira de Kiss y el covid

Para el músico, la decisión de cuidarse de la pandemia fue “muy inteligente”. “Nos mantuvimos alejados de la gente. No nos queríamos enfermar y no queríamos enfermar a nadie. Sé que en Brasil, especialmente, es un problema grande”. Y agregó: “La política se interpone en el camino de la ciencia y ahí hay mucha porquería. Hay gente que muere, es muy serio. Por favor, vacúnense. Por favor. Pónganse las dos vacunas. Deben hacerlo no sólo por ustedes sino porque hay otra gente que podría morir porque un político dice que (la pandemia) es falsa. Los políticos son idiotas, escuchen a los científicos y doctores. Por favor”.

El músico de Kiss siguió siendo enfático al respecto. “El mundo aún no es seguro, pero es más seguro que en medio de la pandemia. Vamos a salir con mucho cuidado. Todos en el tour, el equipo, los de la comida, van usar mascarillas, van a lavarse las manos por 20 o 30 segundos y le pedimos a todos quienes vengan a nuestros conciertos que se vacunen”.

Como parte de la conferencia, Simmons también contó que conoce a músicos de la región que van de Juanes a Los Tigres del Norte y José José, además de alabar Latinoamérica. “Es inigualable alrededor del mundo en cultura, gastronomía e historia”.