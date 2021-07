Julio César se ríe de Moreira por voto contra matrimonio igualitario: “¿Y tení algún problema?”

Julio César Rodríguez tuvo su minuto de ironías y burlas con el senador UDI Iván Moreira. Ocurrió pasado el mediodía de este miércoles 21 en Contigo en la Mañana de Chilevisión. El periodista le enrostró al senador que recién votó contra el matrimonio igualitario y perdió: el proyecto resultó aprobado en la cámara alta. “¿Y tení algún problema?”, le respondió Moreira.

En la conversación, Moreira luego amagó bromear con que Julio César está más delgado. “Pero no me cambie el tema”, dijo el conductor del matinal de Chilevisión. Y contraatacó: “Ahora tiene dos minutos Iván, que acaba de tener el arrojo de decir que lo censuran… el senador con más minutos en la televisión chilena. La verdad es que se pasó”.

Julio César y su diálogo

Julio César Rodríguez: Bueno, en comerciales votó en contra del matrimonio igualitario el senador Moreira. A mí no se me pasa ninguna senador. Yo estoy ahí por todos lados…

Iván Moreira: ¿Y tení algún problema?

JC: No, estoy entregando la información no más.

IM: ¿Y tienes algún problema con eso? ¿Me lo vas a censurar?

JC: Estoy diciendo eso no más. Que mientras estábamos en comerciales usted votó…

IM: ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Adelgazó?

JC: Sí, adelgacé.

IM: Está tomando mucho Daily, ¿ah?

JC: Pero no me cambie el tema, porque esto acaba de pasar. Es una buena noticia para muchas personas y una mala noticia para el senador Moreira, porque perdió. Votación matrimonio igualitario: 29 a 14. Fue aprobado y va a la Cámara de Diputados (…) Ahora tiene dos minutos Iván, que acaba de tener el arrojo de decir que lo censuran… el senador con más minutos en la televisión chilena. La verdad es que se pasó. Tiene dos minutos…

Moreira responde

IM: Lo que pasa es que para serte muy franco, todos hemos evolucionado. Independiente de la votación. Yo mismo te lo he dicho en este programa. En el pasado fui homofóbico, porque teníamos una cultura totalmente distinta. Hoy hay un respeto por la diversidad. Pero hay cuestiones de convicción. Hay una concepción valórica, cristiana, que no constituye discriminación alguna. Dos mil años de historia. El cristianismo construyó la sociedad occidental, por lo que es respetable los que votaron a favor, los que votaron en contra. Nadie ha demonizado este debate. Yo voté a favor del divorcio, de la ley de filiación. No tengo ningún complejo (…) El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Pero le cuento que primera vez que veo que la izquierda aplaude a Piñera…

JC: Usted ya fue protagonista y voto en contra. Tuvo su opción.