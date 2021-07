“No queremos generar cahuines”: Productor ejecutivo de “MasterChef Celebrity” adelanta la nueva temporada

“MasterChef Celebrity” debuta este domingo en el prime de Canal 13. Se trata de una apuesta importante, especialmente porque hoy se estrena en CHV un programa similar: “El discípulo del chef”. Pero el productor ejecutivo del espacio de la estación de Luksic, Francisco Callejas, no se inmuta demasiado.

“Los canales han decidido programarlos en días diferentes. Y yo creo que a la audiencia que le gusta la cocina, obviamente va a querer ver los dos”, explica Callejas desde Bogotá. Y agrega: “También son programas diferentes, con dinámicas diferentes”. No sólo eso, porque los contendores además tienen un perfil distinto: el espacio de CHV tiene un perfil más ligado a la farándula. Pero “MasterChef Celebrity” se aleja de ello.

Callejas explica este punto. “Uno de los objetivos de esta temporada era generar un casting que pudiera expresar todas esas cosas lindas que se generan dentro de una cocina, de las cocinas de las familias o un grupo de amigos. Uno cocina para los demás, para entregar amor, para tener una buena conversación El grupo que se formó ahora ha generado eso”, dice seguro. Y agrega que el grupo fue diseñado buscando esa buena onda.

Si bien en estos días se ha visto un resurgimiento de la farándula en medios, la jugada de Canal 13 va por otro lado. “Creemos que la gente quiere tener un momento agradable cuando ve televisión, un momento divertido, sobre todo. Nosotros no apostamos ni queremos generar cahuines a partir de lo que hacemos porque ‘MasterChef’ es un programa muy lindo y no está hecho para eso”.

Además, Callejas duda de si la audiencia efectivamente quiere ver cahuín. “No necesariamente porque sean polémicos o tengan esta cosa de ‘te dije’ o ‘tú me dijiste’ (los programas) van a ser queridos por la audiencia. No es necesario buscar un casting en el que de buenas a primeras se van a “agarrar”, porque no es lo que queremos nosotros”.

Eso sí, explica que van a ocurrir cosas en pantalla que mantendrán interesado al público. “Es una competencia, entonces va a tener tensión y competencia dura, pero siempre en muy buena ley”.

Y esta tensión se dará de la mano de los jurados Yann Yvin -quien retoma su rol-, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch. “Se enfrentan a jueces que son muy duros en la cocina y tienen una reputación muy alta y que no están dispuestos a perderla porque (los participantes) sean celebrities. Hay un juego muy estricto”, asegura.

Participantes “MasterChef Celebrity”

Nelson Ávila

Rodrigo Avilés

Begoña Basauri

Gastón Bernardou

Benjamín Castillo

Nataly Chilet

Flor de Rap

Rodrigo Herrera

Álvaro López

Fred Redondo

Julio Milostich

Claudia Miranda

Camila Recabarren

Yamila Reyna

Felipe Ríos

Cristina Tocco

Josefina Velasco

María Jesús Vidaurre