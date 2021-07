“Oh, mamá”: Hugo Valencia reveló que Pablito Ruiz le intentó dar un beso

A veces la posibilidad de tener un affaire con un famoso puede ser el sueño de una persona. Pero, en otros casos, puede que esto sea el inició de un gran problema. Eso es lo que le ocurrió a Hugo Valencia, quien reveló una llamativa historia protagonizada por él, su pareja de ese entonces y el cantante argentino Pablito Ruiz.

Según contó el periodista de farándula en el último capítulo del programa “Que te lo digo”, lo ocurrido hace ya varios años fue un problema. Y le generó una enorme pelea. Todo por el coqueteo del argentino.

Valencia contó que el impasse ocurrió un día viernes en que el trasandino fue invitado a “Bienvenidos”. En el matinal -que pronto dejará las pantallas de Canal 13- ambos se conocieron y más tarde esa noche se volvieron a ver en una fiesta.

“Ese día yo fui con mi pareja de ese entonces, el innombrable. Fuimos a esta fiesta y estaba Pablito con su manager y estaba medio pasadito de copas. Llega ‘¡Hola, amigo!’ y nos habíamos conocido en la mañana, una cosa así, y me abrazaba y todo”, contó el periodista sobre lo ocurrido en el club Amanda de Vitacura.

Pero el interés del intérprete no quedó sólo en eso. Porque el cantante comenzó a coquetear cuando Valencia bailaba con su pareja. “Uno cacha cuando alguien quiere… Uno cacha”, dijo. “En un minuto el manager de Pablito o su asistente me dice que si quería bailar con Pablito. Yo le digo que no, porque estoy pololeando y estaba con mi pareja en ese minuto”, recordó Valencia.

Pero no se dio por vencido. Porque cuando el pololo del periodista fue al baño, Ruiz hizo su jugada. “Estábamos pegados a una tarima que tiene el club Amanda, y me arrincona hasta que quedé apoyado y, obviamente, intentó darme un beso, una cosa así”, reveló.

“Yo no lo hice porque no me gusta, lo encuentro un chico guapo, pero no me gusta. Lo único que me acuerdo es que viene mi pareja caminando y ve esta escena. Mi pareja dijo ‘Pablito clavó un clavito, qué clavito clavó Pablito, Pablito clavó a Huguito'”, contó.

Y si bien hubo risas iniciales, el asunto no terminó así, pues el pololo del comunicador se enfureció con lo ocurrido. “Se emputeció, además que siempre el miedo de él es que me agarrara a alguien famoso. Se da la media vuelta y se va. Yo lo único que decía era ‘oh mamá, él me ha acosado / oh mamá, no estoy enamorado'”, recordó haciendo referencia al hit que llevó a la fama a Pablito Ruiz.

Para cerrar la historia, Valencia contó que su pololo se subió a un taxi y sefue del lugar sin que él pudiera alcanzarlo. “Me costó una pelea grande, porque hasta el día de hoy él no me cree que yo no tuve nunca ninguna intención con Pablito”.