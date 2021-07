Imitador de Steve Perry anuncia salida de Yo Soy All Stars: le detectaron cáncer y deberá someterse a cirugía

Nicolás Cid, el imitador de Steve Perry, anunció su salida de Yo Soy All Stars debido a un complejo problema de salud.

El ganador de la tercera temporada de Yo Soy en Chilevisión indicó que su renuncia se debe a que deberá someterse pronto a una cirugía, luego que le detectaran cáncer a las tiroides.

“Hace cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroides, entonces me veo en la necesidad de realizarme una cirugía luego, ya me está afectando un poco en la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello, para rehabilitarme luego, para mejorar pronto y estar al 100% con toda la gente que tanto le gustan las canciones de Journey”, señaló.

El anuncio impactó al jurado del programa. “Quedé mal. Solo decirte que te deseo lo mejor, lo mejor del mundo, sé que va a salir todo bien, aférrate a la mano de Dios, yo voy a orar mucho por ti, te voy a tener en mis oraciones y vamos para adelante. Te vamos a extrañar”, indicó Myriam Hernández.

Cristián Riquelme por su parte, afirmó que “quedé en shock, no tenía idea de esto. La salud es lo primero, igual me duele que te vayas porque eres un tremendo participante, creo que el público te premió bien porque eres una tremenda voz de Journey (…) Te deseo de todo corazón lo mejor para ti y tu familia”.

“Una pérdida en lo personal, te tenemos una alta estima como ser humano y una tremenda admiración como cantante”, expresó en tanto Antonio Vodanovic.

Finalmente, Nicolás Cid señaló que no había querido comentar el tema antes

“Han sido tres meses súper duros para poder estar acá, poder llegar hasta la final, por eso ganar me generó tantos sentimientos encontrados también, pero estoy de la mano de Dios, de la mano de toda mi gente, toda mi familia, todos mis amigos que me están apoyando y sé que más pronto que tarde voy a estar de vuelta en todos los escenarios donde tanto me esperan”, concluyó el imitador de Steve Perry.