Lo que hacía al evento notable a nivel mundial era la interacción entre estrellas y fanáticos. ¿Cómo se resolverá esto otra vez en lo digital?

Luz Lancheros, MWN

Tener a los Avengers al frente. A Loki. A Walter White. Comic-Con 2021: una nueva apuesta virtual

A la Mujer Maravilla, al nuevo Batman, o a Benedict Cumberbatch- ícono de varios fandoms- como el Dr. Strange o Smaug, el malvado dragón de “El Hobbit”.

Todo eso era una experiencia por la que miles de fanáticos afortunados pagaron por ver.

Por supuesto, se hicieron virales, no solo por los productos, franquicias y personajes representados.

También, por cómo esos actores, caracterizados o no, interactuaban con las multitudes y los fans en niveles insuperables de frenesí.

Sí: esa interacción, más las experiencias lúdicas, narrativas o de cosplay, fueron lo que hizo que el Comic-Con de San Diego, fundado desde los años 70, poco a poco se instaurara en la narrativa cultural mainstream.

Y de paso, mostrara que géneros como el cómic, sus franquicias cinematográficas, las series, el anime, el cosplay y la literatura, entre otros, fueran visibilizados con la relevancia y el respeto que merecían.

Y, de hecho, como uno de los eventos culturales mundiales más rentables en cuanto a industrias creativas y turismo, no tenía cifras nada despreciables: para 2019, y según el portal turístico Visit San Diego, el evento atraía a gente de más de 100 países, que generaban un promedio de 149 millones de dólares en ganancias, con un gasto directo de 88 millones.

De hecho, para 2015 las cifras de asistentes se registraban en más de 160 mil y por tal cantidad de afluencia de gente, desde mitad de la década de 2000 se comenzaron a vender membresías que se agotaban a las pocas horas.

Pero entonces, llegó la pandemia.

Es lo mismo, pero no es igual

Para abril del año pasado, la versión número 53 de la convención fue cancelada y reprogramada de manera digital de julio 23 al 26.

Muchas de sus interesantes conferencias y presentaciones fueron pregrabadas (afrofuturismo, teorías de conspiración, entre otros temas concernientes a varios géneros y su relación con la cultura fueron parte de la programación).

Asimismo, las exhibiciones comerciales y concursos de cosplay y mascaradas se aprovecharon en Tumblr.

Obviamente, la experiencia no fue igual: si bien hubo presentaciones como las de Keanu Reeves, datos de la firma de análisis de social media, Listen First, mostraron que los tweets que mostraban al Comic-Con @ Home, disminuyeron un 95% con respecto a la versión presencial (93681 vs 1719100).

Y los mejores paneles de películas bajaron un 99% en interacciones.

Y las reproducciones por panel en esos días que duró la convención tenían un promedio de 15 mil vistas.

Además, si bien paneles como la presentación de “The New Mutants” tuvieron más de 300 mil vistas en promedio, los paneles de The Walking Dead y Fear the Walking Dead, tuvieron menos de 100 mil vistas entre ambos.

De hecho, para esas fechas, una convención de fans llamada JusticeCon se llevó toda la atención cuando Zack Snyder lanzó un adelanto de su “Snyder Cut” de la “Liga de la Justicia” y sí tuvo interacción con los fanáticos.

Conclusión: más de 260 mil visitas en 48 horas.

¿Aprenderá entonces el evento principal de estas lecciones apresuradas en su paso forzoso a lo digital?

Lo que viene

Del 23 al 25 de julio volverá a hacerse el evento de forma virtual.

Pero en compensación y debido a que ya se espera que se alcancen los niveles de vacunación suficientes de forma local y foránea, el evento repite en forma presencial del 26 al 28 de noviembre, justo por las fechas de Acción de Gracias, que es una de las celebraciones claves para los estadounidenses y que por eso ya ha causado polémica.

Ahora bien, a finales de este mes podremos disfrutar de paneles de Los Simpsons, The Walking Dead, Padre de Familia y otras grandes producciones.

Los eventos virtuales en otras áreas (anime, mascaradas, entre otros) todavía están por definirse, ya que no hay aún información oficial al respecto y la organización solo ha lanzado actividades y conferencias virtuales previas.

Pero eso sí, se espera que ese factor perdido en la edición pasada se pueda emular al menos en otras formas.

Porque como se ve, el Comic-Con sin su público es interesante, pero comparado con el nivel cultural y mediático que tenía gracias a este, no, no es nada.

5 paneles imperdibles del Comic-Con de este año

Los Simpsons: se dará un adelanto de la temporada 33 y más y estarán participando sus famosos dobladores, como Al Jean y Yeardley Smith, entre otros.

También habrá invitados sorpresa, detrás de escena y los actores podrán responder las preguntas de los fanáticos.

¿Cuándo? El 24 de julio a las 11 am (Hora del Pacífico).

Fear The Walking Dead: darán un adelanto de la séptima temporada. Participarán los showrunners y productores ejecutivos como Andrew Chambliss e Ian Goldberg y miembros del elenco como Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Jenna Elfman y Colman Domingo, entre otros.

¿Cuándo? El 24 de julio a la 1 pm (Hora del Pacífico).

The Walking Dead: World Beyond: la tercera serie del universo del producto original (The Walking Dead) regresa para discutir la segunda temporada con el showrunner y productor ejecutivo, Matt Negrete y miembros del elenco, como Julia Ormond.

¿Cuándo? El 24 de julio a las 2 pm (Hora del Pacífico).

Mortal Kombat: la esperada película de la saga de videojuegos (Mortal Kombat: Battle of the Realms) se estrena este 21 de agosto Quienes hablarán del largometraje son su productor Rick Morales, el co-creador del juego, Ed Boon (consultor creativo) y Joshua Gray, su productor.

¿Cuándo? 24 de julio, 4 p.m, (Hora del Pacífico).

Doctor Who: el panel de la icónica serie tendrá la participación del treceavo Doctor, -Jodie Whittaker, Mandip Gill, y el nuevo elemento del elenco, John Bishop, así como un invitado sorpresa.

¿Cuándo? 25 de julio, 10 am (Hora del Pacífico).