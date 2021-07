Daniela Castillo detalla estado de salud de su padre contagiado con covid-19: “Ha sido durísimo”

Hace unos días, Daniela Castillo reveló que su padre se encuentra internado tras contagiarse de Covid-19. La cantante se volcó a las redes sociales para pedir cadenas de oración por Arturo Castillo, quien tiene 95 años de edad.

“Si supieras cómo te extrañamos, Papo. Cómo desearía estar abrazándote y haciéndote reír en estos momentos“, escribió en aquella oportunidad. Sin embargo, el pasado miércoles entregó nuevos detalles sobre su estado de salud, indicando que su evolución ha sido lenta pero favorable.

“Para todos la gente que me ha preguntado cómo está mi Papo, él sigue evolucionando, lento pero evolucionando. Para los que no saben por qué he posteado algunas cadenas de oración, se contagió hace dos semanas de Covid-19″, dijo a través del formato historias.

Daniela Castillo entregó detalles del estado de salud de su padre contagiado de Covid-19 – Instagram

“Lamentablemente también cayó mi mamá, pero él tiene 95 años y ha sido durísimo estar lejos, ha sido durísimo no poder acompañarlo en este proceso”, agregó, para luego agradecer a los usuarios por enviarle buenas energías a su padre.

“Les agradezco a todos por estar presentes con esta cadena de oración. Sinceramente, les agradezco de corazón“, señaló Daniela Castillo, quien precisó que su madre tuvo una recuperación favorable y ya salió de la cuarentena.