Eric Clapton se reserva el derecho de ofrecer conciertos en recintos donde sólo puedan ingresar vacunados de covid-19

El músico británico Eric Clapton emitió un comunicado en el que afirmó que se reservará el derecho de tocar en locales que exijan a sus asistentes estar vacunados contra el covid-19.

La decisión del artista, de negarse a tocar en dichos recintos, llegó como respuesta al anuncio que a inicios de semana realizó el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien el 19 de julio indicó que para poder entrar a esos locales se deberá presentar los pases d vacunación.

La declaración de Clapton fue compartida por la cuenta de Telegram del productor de cine y arquitecto Robin Monotti, quien además evidenció sus aprehensiones de la vacuna contra el covid-19 y planteó varias dudas respecto de respuesta que el Gobierno Británico ha tenido para controlar la pandemia.

“Tras el anuncio del primer ministro el lunes 19 de julio de 2021 me siento obligado a hacer un anuncio propio: deseo decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo”, dijo Clapton, quien ha sido uno de los más famosos detractores de la vacuna, ya que cuando se inoculó su segunda dosis presentó algunas reacciones adversas, como la pérdida del uso de sus manos.

“Mi mayor temor con la vacunación es qué le hará esto a mis hijos (…) en mi caso, perdí el uso de mis manos cerca de tres semanas. Así que estaba en serios problemas”, dijo en su ocasión el artista, quien reflexionó en que su caso no ha sido el único en el mundo.

“Yo ya lo experimenté, estás atrapado en la trampa en que piensas ¿puedes creer lo que tu corazón te dice que es lo correcto? ¿O esto va en contra de la narrativa? ¿Puedo hablar con mi familia de cómo me siento?”.