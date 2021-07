Pamela Leiva saca su lado más atrevido en serie #Mamones y vuelve a la presencialidad con su stand up

En Puntoticket ya están disponibles las entradas para ver el primer capítulo de la la serie online “#Mamones, denominado #Mamones Capítulo 1: Escuela de Señoritos Naya Fácil“, donde dentro del elenco está Pamela Leiva.

La comediante representa a una mujer que – sin pudores y con muchísimo humor – busca diversión más allá de su relación.

En conversación con Publimetro, Leiva dice que su personaje y ella tienen en común “lo juguetona y lo caliente”, ríe…y agrega que “es un personaje que aparece para poner una cuota de sabrosura a esta pareja media conflictuada, yo llego a hacer un trío y los invito a jugar y ese es mi rol dentro”.

A pesar de que con Naya Fácil no se vieron en las grabaciones, sí en la serie aparece la instagramer, convirtiéndose en su primer rol actuando.

Probando su show de zoom al escenario

Durante toda la pandemia, sus stand up le lograron mantenerse a flote, pero por Zoom y ahora, llegó el momento de volver a las tablas y mientras el coronavirus lo permita.

“Ahora estoy retomando los show presenciales, estoy full agendando show llegó el momento de probar los show que hice en zoom, gracias a eso me he mantenido”, confiesa Leiva.

Confiesa que trabaja completamente sola en la creación de sus guiones y chistes, no le es cómodo crear con libretistas, “porque no son mis chistes, no me sale natural”.

Respecto a las temáticas de sus espectáculos, la comediante asegura que “yo hablo de lo que me pasa a mí, como que me llené de canas vieja, en todas partes, hasta me salieron en la axilas (ríe), de lo que a mi me pasó y eso lo expongo, desde lo que a mí me causa cuestionamiento “.