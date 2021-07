Beto Cuevas confirma la fecha de estreno de “The Covers”

Beto Cuevas confirmó este viernes la fecha de estreno del nuevo estelar de Mega, “The Covers”, donde participará como jurado junto a la actriz Javiera Contador y el músico argentino Óscar Mediavilla.

El nuevo programa del canal privado presentará a varios famosos nacionales realizando imitaciones de cantantes a nivel mundial, en una propuesta que la estación sea existosa.

Y para ello, la repatriación de quien fuera vocalista del grupo La Ley desde Estados Unidos es una apuesta que el propio artista nacional espera le aporte al programa.

“Estar de vuelta en Chile es un sueño hecho realidad, poder volver a mi país después de un año y medio, de hecho hace rato no veía a mis papás. Además, participando como jurado en el país, algo que nunca había realizado, solo lo hice en México. Venir a trabajar a Chile, es maravilloso. Estuve a trabajando en ‘La Voz México’ con Miguel Bosé, Jenny Rivera y Paulina Rubio y me gustan las comunicaciones, me gusta hablar, las entrevistas, entonces pongo al servicio de los participantes mi experiencia, para que ellos mejoren“, señaló Cuevas en el matinal “Mucho Gusto”.

Respecto de la fecha de estreno del estelar, el cantante chileno reveló que será desde el viernes 6 de agosto.

“Pienso que se va a instalar en sus viernes, porque es un programa muy entretenido. Está muy bien la producción, además hay una buena dinámica entre los jueces“, finalizó.