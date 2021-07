Pamela Díaz contó por qué no la llamaron más de la Teletón: “No estoy para eso”

Pamela Díaz contó por qué después que una vez abandonó un show de la Teletón nunca más la volvieron a llamar. Lo contó en una emisión de su programa de Instagram “Amiga”, donde estuvo con Yazmín Vásquez

Ahí ella relató lo que le pasó hace algunos años, aunque no precisó la fecha. “Juro que amo la Teletón. Pero siempre he sentido que es una cuestión de codazos y eso me desagrada. Yo no tengo paciencia con la gente que quiere figurar más que la otra y es como… estar en la Teletón para los rostros es algo súper importante. Al final yo sentía que como que amo la tele, pero encuentro que a veces hay que estar y a veces hay que restarse”, argumentó al inicio.

Y luego dijo que “soy de las personas que todos los años junta un chanchito y todos los años me superaba económicamente. También obligaba a los niños. La cosa es que me llaman y yo dije ‘¿cómo cresta me llamaron? De verdad soy una famosa importante’. Fui y me siento y tenía que hacer un sketch. Me siento, emocionada y todo y llega el momento y son las 2 de las mañana y dijo ‘qué hago aquí, si ya deposité y estoy segura que todos estos que están aquí no depositaron, me tengo que ir’. Y viene el show de Cecilia Bolocco y dijo qué me van a pescar a mí, y arranco. Me fui”.

Pamela Díaz atrapada

Sin embargo, cuando ya iba saliendo le pasó algo inesperado. “Me agarraron los guardias y me dicen ‘¿para dónde va usted? Llamaron por la radio porque usted tiene que devolverse’. Y les dijo ‘¿para a dónde me voy a devolver?’ Y me dicen ‘señorita, no haga el ridículo’. Les digo que me tengo que ir porque tengo a la niña en la casa y la tengo que amamantar. ¡Mentira!, nunca le di pecho a la niña. Y la cosa es que me fui y llegué a mi casa y dije no estoy para esto”, concluyó.

Pero después hubo consecuencias. “Me sentí mal y al día siguiente deposité otro chanchito. Es que no estamos para eso. Tus actos tienen consecuencias y no me llamaron más para la Teletón. Está bien, me lo merezco”, dijo.