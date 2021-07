Mike Mitchell: actor de “Gladiador” y “Corazón Valiente” falleció en un barco en Turquía

El actor y fisicoculturista Mike Mitchell falleció el viernes, a los 65 años, mientras se encontraba en un barco en las costas de Turquía.

Según informó el portal TMZ, el actor que apareció en “Corazón Valiente” y “Gladiador”, entre otras películas, los familiares de Mitchell creen que murió por causas naturales, aunque no entregaron mayores detalles de su deceso.

“Fue muy difícil de creer… La repentina muerte de un actor internacional, una persona honesta, un actor real, un verdadero amigo, mi querido amigo, me ha entristecido profundamente. Siempre he tenido el honor de ser su agente”, declaró su representante al citado medio.

“Le deseo paciencia a su esposa, la querida Denise Mitchell, y a sus hijos. Conocerlo y ganar su amistad es invaluable”, agregó.

Mitchell inició su carrera en el físicoculturismo, ámbito en el que ganó galardones como “Mister Universo”, “El hombre más fuerte de Gran Bretaña” y varios títulos mundiales de la Federación Mundial de Fitness.

Posteriormente incursionó en el mundo de la actuación, participando en importantes producciones como las ya citadas “Gladiador” y “Corazón Valiente”, como también en “The Planet”, “One Day Removals”, “City of Hell”, “Life on the Line”, “Emmerdale”, entre otras.

En 2006 sufrió un grave ataque cardíaco, después de conquistar su quinto título de World Fitness. Últimamente, se encontraba viviendo en un barco en las costas de Turquía junto a su esposa.