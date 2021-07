Julio César y muerte de Karadima: “No le vamos a dedicar ni un minuto”

Julio César Rodríguez tuvo este lunes 26 un gesto de elocuente desprecio por el abusador sacerdote Fernando Karadima. El religioso castigado y expulsado por el Vaticano murió a los 90 años y su muerte también fue objeto de algunos comentarios en Contigo en la Mañana de Chilevisión.

La que lo hizo en mayor profundidad fue la constituyente comunista Bárbara Sepúlveda. En el minuto final, antes de despedir a los panelistas del último bloque del matinal, Sepúlveda dedicó su minuto a hablar del fallecido abusador. Ella dijo que “lamentablemente, otro abusador sexual que en vez de morir en la cárcel, se muere en una comunidad, en una residencia o en una clínica”.

Sepúlveda añadió que le enviaba “todo mi apoyo y toda mi solidaridad a sus sobrevivientes. Espero que los medios de comunicación tengan un tratamiento de esta información, de la muerte, del funeral y de la vida de Karadima que no sea revictimizante. Que no se le realicen homenajes y si no pagaron en vida, por lo menos no se vindique su figura después de su muerte”.

Además, dijo que lo hacía “pensando en todas las víctimas, niños, niñas y adolescentes, que han sufrido de sus abusadores, que quedan impunes”.

Julio César se pronuncia

En tanto, Julio César Rodríguez dijo cuando terminó de hablar Sepúlveda que “cada uno tuvo un minuto y no le vamos a dedicar ni un minuto nosotros a Karadima. Ya con esto es suficiente”.

De todas maneras, recordó que “por supuesto, los abusos de Karadima fueron acreditados tanto en la ley católica y también en la ley de los ciudadanos. Los abusos de Karadima quedaron acreditados y por eso también saludamos aquí a sus víctimas en el día de hoy”.