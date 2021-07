Manager de “El Gitano” revela amistad con Alexis Sánchez: “No sé porqué no ha posteado si lo llevaba todos los años a tocarle a su mamá”

La trágica muerte, en un accidente automovilístico en Talcahuano, del cantante Claudio “El Gitano” Valdés fue uno de los temas más relevantes que tocaron varios programas de TV.

Uno de ellos, el “Contigo en directo” de CHV, donde esta tarde Humberto Sichel entrevistó al exmanager del artista nacional, Jorge Portugueiz, quien en el espacio contó detalles desconocidos del cantante, como su especial amistad con los seleccionados nacionales Alexis Sánchez y Mauricio Isla.

“Los futbolistas lo amaban, Mauricio Isla lo amaba. De hecho, no sé por qué Alexis no ha posteado nada”, dijo Portugueiz, quien contó el particular vínculo que unía al artista con el futbolista de Inter de Milán.

“Alexis todos los años, llevaba a Claudio hasta su casa en Tocopilla para cantarle a su mamá”, agregó el representante, asegurando su extrañeza por la poca presencia que, a diferencia de Isla, encontró en Sánchez luego de la muerte de Valdés.

“Con Mauricio Isla fueron muy amigos, pero con Alexis Sánchez todos los años Claudio iba a cantarle a la casa de la mamá, contratado por él, y Alexis va también a eso. No sé porqué no ha escrito nada, si lo llevaba todos los años a Tocopilla”, cerró.