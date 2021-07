Naya Fácil: “Me quiero operar para no tener hijos”

Naya Fácil, la influencer que hace poco se compró una casa, reveló que se quiere operar para no tener hijos. Así le dijo a Pamela Díaz en el programa que la modelo de TV+ y TVN tiene en su canal de Youtube y que se llama Sin Editar Fue una de las respuestas que le dio en las consultas rápidas que le hicieron.

Naya Fácil y Pamela Díaz hablaron en la casa de unos amigos de la primera y muchas de las respuestas causaron ataques de risa de parte de la segunda. Y hay otras donde fue Naya Fácil quien se puso a gritar. “Ésta anda más prendida que yo”, comentó Pamela Díaz casi al inicio de la entrevista.

El diálogo fue el siguiente:

Pamela Díaz: ¿Te gustaría tener hijos?

Naya Fácil: No, nunca. De hecho me quiero operar para no tener hijos.

PD: ¿Por qué?

NF: No me gustan.

PD: Te felicito. Sabí que igual son un cacho. Yo los amo, te lo juro, pero es gastar plata… No, no estamos para eso.

PD: ¿Terminaste el colegio?

NF: Sí, en administración de empresas terminé el cuarto medio. Hice mi práctica en un fundo, porque yo no soy de Santiago. Hice mi práctica en Villarrica, pero no era lo mío.

PD: ¿Y qué es lo tuyo?

NF: Esto: una vida fácil.

PD: ¿Te hubiera gustado ser hombre?

NF: Sí, pero ya tendría como unas 50 demandas por pensión alimenticia. Me encantaría andar con todas, por allá, por acá. Ya como mujer soy así, como hombre, peor.