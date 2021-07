Cercanos a Pamela Díaz por rumores de quiebre con Jean Philippe: “Las cosas ya no encajan”

En junio pasado, comenzaron a surgir rumores en torno a un quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Las dudas se mantuvieron con el pasar de los días, especialmente luego que la animadora señalara que estaban “pasando por un momento muy raro”.

Sus dichos fueron corroborados por el mismo periodista días después, cuando participó del programa Almorzando con el Rubio, junto a Martín Cárcamo. El animador le preguntó por su relación con la animadora, a lo que este contestó que no estaban en su mejor momento.

“Estamos con horarios cruzados, la relación no está muy bien, porque nos vemos poco, pero hemos estado remando juntos”, dijo brevemente. Sin embargo, ahora surgieron nuevos detalles en torno al tema. Y es que según trascendió, el periodista habría dejado de seguir a Pamela Díaz en Instagram.

Jean Philippe dejó de seguir a Pamela Díaz

Luego que se diera a conocer este hecho, el tema fue comentado por Sergio Rojas y Hugo Valencia en el programa Que te lo Digo. Ahí, el panelista de Me Late dijo haber hablado con una fuente cercana a la animadora para conocer el verdadero estado de su relación.

“¿Es verdad que Pamela terminó con Jean Philippe?”, preguntó. “Dejó de seguirla, pero no es la primera vez“, le respondieron, agregando que “la cosa está rara, entre tanto viaje de Pamela y de él, las cosas ya no encajan“.

“No me han contestado si siguen o no juntos“, agregó Sergio Rojas, tras consultarle a su fuente sobre el presente amoroso de los animadores. Al no recibir respuesta, el comunicador continuó con el programa refiriéndose al romance que habría tenido una conocida actriz y reina de belleza con el viudo de Javiera Suárez, Cristián Arriagada.