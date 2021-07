Amigas de Nayara Vit muestran desacuerdo en TV sobre el estado anímico de la modelo al momento de su muerte

Durante la mañana de este miércoles, tres cercanos de Nayara Vit conversaron con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez sobre lo ocurrido previamente a la muerte de la modelo brasileña. Se trata de Andrea Iglesias, Simone Mardones y Claudio Osorio, amigos de la modelo que cayó desde el piso 12 de un edificio de Las Condes el 7 de julio. Osorio también era su representante.

Ellos conversaron sobre el fallecimiento y las últimas veces en que vieron y hablaron con Vit. Este un tema que acaba de sumar una nueva arista. Esto es debido a que se reveló que la pareja de la modelo amenazó de muerte al hombre con quien la también presentadora de TV tenía una hija.

Los tres coincidieron en que la modelo era una persona luminosa y alegre, de quien les cuesta entender que podría haberse suicidado. A pesar de eso, hubo un momento en que tuvieron un desacuerdo.

Mientras Andrea Iglesias consideraba que la mujer de 33 años estaba “en su mejor momento”, Simone Mardones fue clara en decir que no estaba de acuerdo con el análisis.

“Yo no la veía bien. No la veía en su mejor momento, no la veía feliz con su cuerpo”, dijo Mardones. Y agregó, “La veía bien de la boca para afuera”.

La mujer, quien aprovechó de pedir respeto a los medios por la pequeña hija de Yanara, siguió comentando: “Yo sabía que le pasaba algo. Yo la veía pidiendo ayudas a las amigas. No podría decir que estaba en su mejor momento”.

Eso sí Mardones, aclaró que en otras oportunidades la había visto incluso peor, pero que el suicidio jamás fue una opción. Por lo tanto, no cree que eso es lo que haya ocurrido efectivamente.

Sobre la relación entre Yanara Vit y Rodrigo el Valle, su pareja. Simone Mardones dijo que su amiga “Se fue retrayendo, la fuimos perdiendo, yo la sentía distante”. Y explicó que ella no se reunía tan seguido con Vit en el último tiempo, pues no sentía una buena energía de parte de Del Valle.