“Ya no sé qué hacer”: el descargo del imitador de Julio Iglesias con jurado de Yo Soy

Roberto Pereda, el imitador de Julio Iglesias, manifestó sentirse “contrariado” tras escuchar la evaluación del jurado durante el último capítulo de Yo Soy All Stars.

Esto ocurrió luego de la evaluación que le daba el jurado tras su participación en el programa de Chilevisión.

“Estamos ahí, en el personaje tratando de encontrarlo definitivamente. El jugueteo vocal de Julio es muy especial. El aire que imprime el vibrato es livianito y el acento español me llega a la mitad de camino. Usted estuvo con tarjeta amarilla, puede pasar a eliminación. Cuidado”, señaló Antonio Vodanovic.

Por su parte, Myriam Hernández afirmó que “comparto con Antonio que el vibrato es bastante más rápido el de Julio Iglesias y el color de voz es un poco más áspero, pero tú has hecho un muy bien Julio Iglesias, solo que hoy a mi me me pareció que no fue la mejor presentación”.

Posteriormente vino el turno de Cristián Riquelme, quien le preguntó a Pereda “¿como esta usted?”. “Contrariado”, respondió.

“Yo los escucho a todos, trato de tomar todos lo que ustedes me dicen, pero quiero plasmarlo aquí, ya no sé de qué forma cantarlo, porque cuando yo lo escucho en la televisión, si lo hago un poco más suave ya no se va a escuchar y hay mucha gente que me escribe y me dice ‘más volumen’ y si yo le pongo más volumen, ya no se va a parecer a Julio”, expresó.

“Pobrecito, me da pena lo que dices, es muy cierto. Es difícil”, le respondió Hernández. “A lo mejor lo que tienes que hacer es jugar con el micrófono”.

Finalmente, Pereda remarcó que “ya no sé qué hacer, porque hay cantantes que cantan con voz entera, con voz de cabeza, plantan, clavan la voz y se acabó. Pero Julio es complicado”.