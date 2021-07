Viñuela se despide de Mega con sentido mensaje: “En total 19 años de mi vida…”

La estadía de José Miguel Viñuela en Mega llegó a su fin. Mediante su cuenta de Instagram, el animador escribió un sentido mensaje de despedida.

“(1997-2012) (2017-2021) Así es, en total 19 años de mi vida…Como resumir todo lo vivido en Mega.. Mekano, Videos y Penitencia, Mucho Gusto, Sábado por la Noche, Sabes Mas Que un Niño de 5 Básico, Coliseo Romano, La Muralla Infernal, La Pieza Oscura, Living USA, Sudáfrica, Dale Play, Desafío Millonario y la Hora de Jugar..”, comienza el escrito.

“Pero esos fueron sólo programas de televisiôn.. En Mega me formé como animador, estudié Periodismo en las noches mientras hacîa Mekano, Marcamos una era en la juventud, me casé y me separé.. Me volví a casar y fui testigo de lo más lindo que le puede pasar a una persona: El Nacimiento de mis hijos, así como también el dolor de la perdida de un ser querido…”, sostuvo Viñuela.

Y obviamente hizo mención a su episodio en “Mucho Gusto” con el corte de pelo a un camarógrafo.

“En Mega tuve muchos aciertos pero tambien un gran error del cual me arrepenti, enfrenté y pedí disculpas.. Pero lo más importante: Aprendí….

A veces tenemos q caer para aprender, cometer errores para crecer y ese ha sido mi proceso este ultimo año… “.

“Me voy con pena.. mucha pena..Es como terminar una relación muy profunda, de muchos años.. Pero a su vez, infinitamente agradecido de todos y todas… Gracias Mega por haber sido mi casa estos 19 años de mi vida.. Por haberme regalado momentos que quedarán en el disco duro de mi alma..

Porque al final como dice Borges: De eso está hecha la vida, sólo de momentos…”.