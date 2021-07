Disney Plus: estos son los estrenos de agosto 2021

Con el nuevo mes por empezar, te contamos lo que se viene en Disney Plus para agosto del 2021, plataforma que espera competir con los 200 millones de suscriptores que tiene Netflix en todo el mundo.

PELÍCULAS DE ESTRENO

Black Widow

Marvel Studios

25 de agosto

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

SERIES DE ESTRENO

What if…?

Serie Original Disney Plus de Marvel Studios

11 de agosto

What if…? le da un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) al reimaginar sucesos de las películas de formas inesperadas. Creando un multiverso de infinitas posibilidades, What If…? cuenta con la participación de distintos personajes del MCU como Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor, entre otros. La primera serie animada de Marvel Studios, dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal.

Familia de animales

Serie Original Disney Plus de National Geographic

18 de agosto

Conmovedoras historias que siguen el desarrollo de animales bebés en el viaje mágico desde los misterios del útero hasta los desafíos de la naturaleza.

NUEVAS TEMPORADAS

Corto Circuito

Walt Disney Animation Studios

Temporada 2

4 de agosto

Si pudieras contar una historia con el equipo de talentosos artistas de Walt Disney Animation Studios, ¿qué harías? Bienvenidos a Corto circuito, un programa experimental e innovador en el que cualquiera en el estudio puede presentar una idea y ser seleccionado para crear su propio cortometraje.

Diario de una futura presidenta

Serie Original Disney Plus

Temporada 2

Estreno: 18 de agosto

La segunda temporada de Diario de una futura presidenta es la continuación de la historia de las aventuras de primero de secundaria de una futura líder. Narrada a través del diario de Elena, una niña cubanoamericana de 13 años, esta comedia familiar retrata sus experiencias durante los altibajos de la secundaria, que la encaminan a convertirse en la presidenta de Estados Unidos.

NUEVOS EPISODIOS

Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian

Serie Original Disney Plus de Lucasfilm

Temporada 2

25 de agosto

Descubre cómo se hizo la temporada 2 de The Mandalorian mediante entrevistas reveladoras y videos que te sumergen en el set de filmación. Sigue de cerca cómo se crearon los ocho episodios de la temporada mientras los directores catapultan la aclamada serie a lo más alto con capítulos cada vez más emocionantes.

LEYENDAS de Marvel Studio

Serie Original Disney Plus de Marvel Studios

4 de agosto

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose, LEYENDAS de Marvel Studios celebra y explica lo que vino antes. Volvemos a explorar los héroes, villanos y momentos épicos de todo el UCM preparándonos para las historias que están por venir y que todos esperan con mucha expectativa. Cada segmento dinámico nos lleva directamente a la serie que será estrenada en Disney+, alistando el terreno para eventos futuros. LEYENDAS de Marvel Studios entrelaza los múltiples hilos que constituyen el increíble Universo Cinematográfico de Marvel.

Monsters at Work

Serie Original Disney Plus de Disney Television Animation

Temporada 1

La trama de MONSTERS AT WORK comienza el día después de que la central eléctrica Monsters, Incorporated comenzó a cosechar las risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis, gracias a Mike y Sulley que descubrieron que la risa genera diez veces más energía que los gritos de terror. La serie cuenta la historia de Tylor Tuskmon, un monstruo joven y entusiasta que se graduó con las mejores calificaciones en Monsters University y siempre soñó con convertirse en un monstruo asustador hasta que consigue un empleo en Monsters, Incorporated y descubre que ya no se asusta a los niños sino que se los hace reír. Después de que Tylor es reasignado temporariamente al equipo de instalaciones de Monsters Inc., debe trabajar junto a un grupo de mecánicos inadaptados con la firme intención de convertirse en un monstruo bromista.

Socios y sabuesos

Serie Original Disney Plus

La vida del joven y estructurado policía Scott Turner se altera por completo al heredar a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota es insufrible, pero con el tiempo, resulta ser un buen socio para ayudar a Scott a atrapar a delincuentes, encontrar el amor y hasta resolver el misterio del último caso de su padre.

Chip y Dale

Serie Original Disney Plus

Sigue la historia de dos pequeños agitadores que intentan vivir la buena vida en un gran parque de la ciudad mientras viven enormes aventuras. Las adoradas ardillitas de Disney, el nervioso Chip —que siempre se preocupa—, y el relajado soñador Dale, forman una perfecta pareja despareja. ¡Son mejores amigos y se vuelven locos entre sí! En su eterna búsqueda de bellotas, estas ardillas que siempre llevan las de perder se unen a Pluto, Butch y otros personajes icónicos de Disney mientras se enfrentan a acosadores, tanto grandes como pequeños. Los 36 episodios de sietes minutos, que combinan comedia de dibujos animados de estilo clásico con narración contemporánea, son dirigidos por Jean Cayrol y producidos por Marc du Pontavice de Xilam Animation.

El maravilloso mundo de Mickey

Colección de cortos Disney Plus

Parte 2

El maravilloso mundo de Mickey es una colección de cortos animados que siguen a Mickey Mouse, Goofy, Donald y el resto de sus amigos en grandes aventuras, enfrentando los obstáculos y las dificultades de un mundo loco donde la magia de Disney hace posible lo imposible. Los cortos, de siete minutos de duración, cuentan con elementos de humor, escenarios modernos, nueva música, participaciones especiales de personajes clásicos e historias inspiradas en las diferentes tierras de los parques de Disney, todo con el estilo inconfundible de los cortos de Mickey. A través de Fantasía, en tanto, los fans pueden sumergirse en una auténtica celebración de la vista y el sonido que combina ocho secuencias de música clásica con las más innovadoras animaciones de su época. Por su parte, Fantasía 2000 está inspirada en la visión de Walt Disney en Fantasía. Esta animación continúa ese sueño en una mezcla creativa de música clásica y lo mejor de la imagen animada donde se podrá ver las ballenas por las nubes al son de “Pinos de Roma” y una bandada de flamencos mientras tratan de persuadir a uno de los suyos a comportarse en el Carnaval de los animales. El catálogo de Disney+ contará, además, con películas clásicas protagonizadas por Mickey y los cortos animados más queridos por los fans.

Star Wars: The Bad Batch

Serie Original Disney Plus de Lucasfilm

Star Wars:The Bad Batch, una nueva serie animada sigue a los clones experimentales de élite de El Lote Malo (que aparecieron por primera vez en Star Wars: la guerra de los clones), mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, inmediatamente después de la Guerra de los Clones. Los integrantes de El Gran Lote —una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones— cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable.

OTROS ESTRENOS