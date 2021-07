Perla revela la vergüenza que pasó en casa de Andrónico Luksic: “Puta que tiene plata este hueón”

Este viernes CHV emite un nuevo capítulo de PH “Podemos Hablar”, en el que Perla Ilich, revelará una gran vergüenza pasada en la casa de Andrónico Luksic.

Según adelanta radio BioBio, la gitana contó que fue invitada a una cena en la casa de Luksic, quien es dueño de Canal 13 y ella en el año 2011, fue figura de la estación televisiva.

“Cuando estaba en el peak de mi fama -(yo era ) chica de 18 o 19 años- me llama la secretaria de un hombre muy respetado y querido en Chile, Andrónico Luksic”, recordó.

“Me dice, ‘lo que pasa es que hay una comida en la que van asistir muchas personas del canal, como rostros importantes y don Andrónico decidió que puedes asistir a su casa””, dijo, aclarandomela que hasta ese momento no sabía quién era.

Por supuesto, Ilich asistió al evento donde habían muchos invitados, y según dijo era “un hogar maravilloso”.

En el lugar se le acercó uno de los invitados para conversar con ella muy amablemente. Sin que Perla lo notaran Luksic también se unió a ellos. “Yo no sabía quién era… y le digo a otra persona -que no me acuerdo el nombre-, así tal cual: ‘¡puta que tiene plata este hueón (sic)! ¡cacha la mansa casa!’“, comentó.

“Él se ríe, se da vuelta y me dice: ¡Hola, yo soy Andrónico!”, reveló entre risas.

En el capítulo de este viernes, además de Perla, estarán María Luisa Godoy, Angélica Castro, Daniela Aránguiz y Camila Flores.