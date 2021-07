Vivi Kreutzberger será abuela: su hijo lo anunció con tierna postal

El hijo mayor de la reconocida presentadora chilena Vivi Kreutzberger será papá. Ilan Numhauser Kreutzberger compartió a través de sus plataformas digitales la gran noticia.

Recordemos que Ilan y su esposa Catalina Gana están radicados en Los Ángeles, Estados Unidos. Ambos están sumamente emocionados y expectantes por la llegada del nuevo integrante de la familia.

La feliz pareja vive actualmente en los Estados Unidos. Foto: Instagram @ilannumhauser

Hijo mayor de Vivi Kreutzberger tendrá un bebé

Ilan Numhauser mediante su cuenta de Instagram escribió: “Nuevo integrante en camino. Con Catalina Gana y Celino ya no podemos esperar a que llegue el #BabyNG”.

También agregó un mensaje gracioso y al mismo tiempo para crear conciencia sobre la vacunación contra el COVID-19. “Puedo confirmar que la vacuna no te deja estéril. Vacúnense”, añadió.

Además del texto, el primógenito de Vivi Kreutzberger derritió a sus seguidores con unas tiernas postales. Primero se ve una imagen donde aparece la mascota de la familia, junto a la ecografía y un par de zapatillas.

También añadió una fotografía junto a su esposa exhibiendo su avanzado embarazo y cargando a Celino. Y por último una creativa postal con la zapatilla de los futuros padres junto a unas pequeñas representando al bebé.

La publicación del chileno inmediatamente se llenó de felicitaciones y mensajes positivos. “Lo mejor para ustedes. Serán lo mejores padres para ese baby en camino”, “felicidades por el baby. Aprovechen de dormir mientras pueden”, y “puro amor para ustedes tres”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Por su parte, la futura mamá también manifestó su felicidad a través de su cuenta de Instagram. “Celino pronto se convertirá en hermano mayor. Después de mucho esperarte, al fin llegaste”, escribió Catalina Gana según detalla AR 13.

“A veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo importante es mantener la frente en alto, vivir un día a la vez, rodearse de amor y como me recuerda día a día mi Ilan Numhause, no perder el sentido del humor”, añadió Gana.

Vivi Kreutzberger desmiente ‘fake news’ sobre la muerte de Don Francisco

El supuesto fallecimiento del gran animador causó revuelo el pasado mes de febrero, ya que una noticia falsa se viralizó en las redes sociales. Esta confirmaba en palabras de su hija que el artista había muerto.

Un reconocido portal chileno difundió el ‘fake’ que titulaba: “Vivi Kreutzberger confirma el fallecimiento de Don Francisco”. La propia mujer se pronunció después para contar la realidad de la información.

Desde su cuenta oficial en Instagram, Vivi Kreutzberger publicó una historia donde desmentía la noticia que difundió una plataforma digital. “Falso. Está perfectamente. Dedicado 100% a su nuevo proyecto en CNN en Español”, aclaró la única hembra del artista.

La audiencia chilena y los más fieles seguidores del legendario animador causaron impacto en el cibermundo. Sin embargo la hija de Don Francisco, ex conductora de Canal 13, pudo calmar las aguas antes que la noticia continuara difudiéndose.