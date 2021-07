Actriz hace grave acusación contra su exmarido por violencia: la golpeaba embarazada y también a su hijo

La actriz y comediante nacional Cristina Peña y Lillo, reveló a través de sus redes sociales, la grave situación que vive con su exmarido, a quien acusa de violencia intrafamiliar y que ahora, quiere recuperar las visitas a su hijo de 14 años.

Peña y Lillo es citada para regular las visitas, algo a lo que se opone, ya que según relata “vino un carabinero a constatar e informarme que está con prisión domiciliaria por asuntos de droga. Fui a la Fiscalía Oriente para saber la razon y es confidencial la investigación”.

Tras contar la actual situación judicial en la que se encuentra, la actriz revela todo lo que ha pasado con su ex.

“En el año 2018 mi hijo con 14 años solicitó mi cuidado único y personal, ya que su padre lo golpeaba fuertemente. No se hizo la denuncia porque mi abogada me recomendó que mejor lo hiciera en buenos términos y no lo denunciara, ya que (su hijo) iba a ser interrogado muchas veces y podría ser más traumático para él”.

“Este tipo es realmente peligroso, a mí me golpeó en enumeradas veces hasta embarazada, y por 16 años (hubo) maltratos psicológicos sistemáticamente”, sentenció.