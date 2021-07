Diputada Camila Flores confiesa que le revisó el celular a su marido

Esta noche en un nuevo capítulo de PH “Podemos Hablar”, sólo mujeres serán las invitadas, entre ellas la diputada de RN, Camila Flores.

Según adelantó El Dínamo, la parlamentaria contó asuntos bastantes personales, revelando que le revisó el celular a su pareja.

“Yo sí lo he hecho y sé que está mal y me arrepiento. Y me arrepiento de verdad, pero es como de la inmadurez”, dijo.

La parlamentaria explicó que con su esposo comenzaron una relación cuando eran muy jóvenes. “Yo era muy chica, tenía 23 años cuando nosotros partimos pololeando, llevamos 11 años juntos, uno es súper pendeja, entonces típico estas cosas de la desconfianza, de mirar el teléfono. ‘¿Quién te está llamando?’”, dijo.

“Yo me arrepiento de haberlo hecho, porque tú te quedas con esa cuestión media psicópata… Uno anda mal, uno queda mal”, precisó.

En el capítulo también estarán María Luisa Godoy, Perla Ilich, Angélica Castro y Daniela Aránguiz.